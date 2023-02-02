В Украине обновили цены на рыбу: сколько стоят селедка и карп

В Украине пересчитали цены на рыбу. К примеру, по состоянию на 2 февраля, килограмм сельди слабосоленой стоит 152,6 грн, что почти на 22 грн превышает среднемесячную цену декабря-2022 в 130,93 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов слабосоленую сельдь продают по (за 1 кг):

Novus – 129 грн.

Metro – 198,9 грн.

Varus – 129,9 грн.

Подорожал и карп потрошеный – почти на 10 грн/кг, со 148,68 грн до 157,45 грн. Цены в магазинах (за 1кг):

Auchan – 145 грн.

Varus – 169,9 грн.

А вот скумбрия свежемороженая подешевела. Цена опустилась почти на 8 грн/кг – со 116,73 грн до 109 грн.

В то же время прослеживается определенная закономерность между достаточно высокими ценами на рыбу и спросом ее потреблением в Украине. В частности, в 2021 году украинцы потребляли около 14 кг в год – при том, что срдеднемировой показатель составлял более 20 кг.

Цены будут расти

В целом же в Украине ожидается подорожание продуктов питания. Причина – переход многих сельхозпроизводителей на генераторы, что влияет на себестоимость произведенной продукции.

Впрочем, подорожание будет несущественное. Как рассказали в Минагрополитики, оно составит 3-5%.

"Повышение будет колебаться на уровне около 3-5%. Существенного уменьшения производства за эти несколько месяцев не происходило. Это подтверждение, что большинство аграриев перенастроились на работу в трудных условиях и продолжают работать", – объяснили в министерстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пересчитали цены на мясо. Например, по состоянию на 1 февраля куриная голень, по сравнению со среднемесячными ценами января, подорожала почти на 4 грн/кг – 71,15 грн до 74,95 грн. А свиной ошеек подешевел почти на такую же сумму – со 197,44 грн до 193,75 грн.

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