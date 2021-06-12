Цены на клубнику в Украине резко снизились: названы причины

В Украине снизились цены на клубнику. Это связано с улучшением погодных условий и высокими температурами воздуха, которые привели к ускорению темпов дозревания ягоды в большинстве регионов страны.

Об этом сообщает EastFruit. Клубнику можно приобрести за 35 грн/кг. На оптовых рынках страны наблюдается заметное резкое увеличение количества предложений земляники, а заводы по шоковой заморозке ягод существенно увеличили закупочную активность.

При этом оптовые цены на ягоду в южных регионах Украины приблизительно соответствуют ценам в Киеве. А вот в западных областях клубнику продают в среднем на 7-10 грн/кг дороже. Это объясняется тем, что сезон ещё только начинается, а массово ягода поступает из более южных регионов.

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Ранее сообщалось, что в мае-2021 в сравнении с соответствующим месяцем в 2020 году цены производителей промышленной продукции выросли на 33,1%. В пределах Украины рост составил 25,4%, а за пределами – 65,9%.

Что касается производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий, то цены выросли на 30,1%. В пределах Украины – на 21%, а на 61,7% – за пределами страны. Больше всего цены подняли производители сахара – на 61,6%.

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