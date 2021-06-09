В Украине могут взлететь цены на черешни, абрикосы и сливы: урожай под угрозой исчезновения

В Украине начался сезон черешни, но ее стоимость уже бьет рекорды и может продолжить рост. Цена килограмма ягод сейчас самая высокая в Европе – она колеблется от 120 до 200 гривен.

Фермеры предупреждают, что если дождливая погода будет продолжаться, то урожай испортится. Об этом сообщает ТСН.

Кроме того, такая же участь может постигнуть абрикосы и сливы, которые уязвимы к повышенной влажности.

До этого экономист Олег Пендзин отмечал, что в 2021 году косточковые сорта ягод и фруктов подорожают. В частности, могут вырасти цены на вишню, черешню, абрикос и сливы.

"Я думаю, в этом году цены на косточковые будут выше уровня прошлого года. Возможно, цена будет плюс 15% на общую стоимость всей продовольственной корзины, в том числе косточковых ягод и фруктов", – сказал специалист.

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Пендзин отмечает, что фрукты и ягоды в 2021 году синхронно подорожали с другими продуктами. Эксперт назвал ориентировочную цену продуктов, которые скоро появятся на прилавках супермаркетов и на рынках.

"К третьей декаде мая общая стоимость продовольственной корзины украинцев выросла на 15% за год. Чтобы узнать, сколько будут стоить вишня, черешня, абрикосы, сливы в этом году, нужно к цене прошлого года добавить около 15%", – добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне цены на продукты будут по-прежнему расти. Прогнозируется подорожание не на все продовольствие, однако основные тенденции, установившиеся на украинском рынке, пока сохранятся. Стоимость продуктов из овощной группы довольно высокая и будет оставаться такой еще по крайней мере до конца второй декады июня.