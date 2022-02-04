Цены на хлеб в Украине выросли на фоне наращивания продаж зерна за границу

В Украине подорожал хлеб. По сравнению с январем 2022 года, в феврале цены на разные его типы выросли от нескольких копеек до нескольких гривен. В то же время, Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу.

Согласно данным издания "Минфин", по состоянию на 3 февраля, средняя цена хлеба пшеничного составила 25,95 грн/буханка. Это на 75 коп. больше, чем было в январе.

А хлеб пшеничный Царь Хлеб нарезка подорожал намного существеннее. Его цена выросла на 2,1 грн/буханка – с 23,4 грн до 25,5 грн.

Также вырос в цене и ржаной хлеб. В частности:

хлеб ржаной Украинский Столичный подорожал на 79 коп./буханка – с 30,66 грн до 31,45 грн;

хлеб ржаной Riga Бородиновский – на 6 коп./буханка, с 25,34 грн до 25,4 грн.

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Батон подорожал тоже. Так:

батон Киевский Нарезной нарезка (500 грамм) вырос в цене на 1,31 грн – с 23,02 грн до 24,33 грн;

батон Румянец нарезка (450 грамм) – на 18 коп., с 20,07 грн до 20,25 грн.

Сколько стоит батон в столичных супермаркетах

По состоянию на 4 февраля, цена батона нарезного (450 грамм) в супермаркетах Киева установилась на уровне 17,9-21,49 грн. Согласно мониторингу OBOZREVATEL, цены такие:

АТБ – 19,3 грн;

Metro – 17,9 грн;

ЕКО маркет – 18,15 грн;

Novus – 21,49 грн.

На фоне подорожания хлеба Украина нарастила продажу зерна

Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу. По состоянию на 2 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано более 38,6 млн тонн. Это почти на 5,5 млн тонн больше, по сравнению с 6 января 2022 года. И на 9,27 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году.

В то же время эксперты отмечают: за границу вывезено более 90% продовольственного зерна. А именно из него пекут хлеб. В частности, уже экспортировано:

пшеницы – 17,079 млн тонн (на 3 986 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

ячменя – 5 428 млн тонн (+1 530 млн тонн);

ржи – 156,5 тыс. тонн (+154,8 тыс. тонн);

кукурузы – 15 644 млн тонн (+3 842 млн тонн).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что несмотря на введение в Украине регулирования цен на подсолнечное масло, они не обвалились. Более того, некоторые его марки дорожают от недели к неделе.