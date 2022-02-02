Украина нарастила продажу зерна – настолько, что в стране его почти не осталось

Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу. По состоянию на 2 февраля, зерновых и зернобобовых культур продано более 38,6 млн тонн. Это почти на 5,5 млн тонн больше, по сравнению с 6 января 2022 года. И на 9,27 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. В то же время эксперты отмечают: за границу вывезено более 90% продовольственного зерна. А именно из него пекут хлеб.

О наращивании продаж сообщила пресс-служба Минагрополитики. В частности, уже экспортировано:

пшеницы – 17,079 млн тонн (на 3 986 млн тонн больше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

ячменя – 5 428 млн тонн (+1 530 млн тонн);

ржи – 156,5 тыс. тонн (+154,8 тыс. тонн);

кукурузы – 15 644 млн тонн (+3 842 млн тонн).

Вывоз муки сократился

А вот общий экспорт муки, наоборот, сократился. По состоянию на 2 февраля, было вывезено 63,8 тыс. тонн ее. Это на 23,7 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату в 2021 году. В частности, экспортировано:

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муки пшеничной – 62,7 тыс. тонн (на 24,1 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату в прошлом году);

муки из других видов зерна – 1,1 тыс. тонн (на 0,4 тыс. тонн больше).

Продано почти все зерно

Из-за неконтролируемого экспорта за границу было вывезено более 90% продовольственного зерна, которое используется для выпечки разных сортов хлеба. Об этом изданию АgroPolit рассказал эксперт Growford Institute Валерий Клочок.

"Существует ряд заявлений представителей аграрных ассоциаций, утверждающих, что из-за неконтролируемого экспорта за границу было вывезено более 90% продовольственного зерна. Именно оно используется для выпечки разных сортов хлеба", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году Украина увеличила экспорт агропродукции на 25%. Больше всего этому поспособствовало наращивание продаж зерна.