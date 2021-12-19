Цена на лук в Украине пробила очередную психологическую отметку

В Украине продолжает стремительно расти цена на лук. По состоянию на середину декабря, она составляет 13 грн/кг. По сравнению с концом ноября, овощ подорожал на 3 грн/кг. А некоторые супермаркеты уже продают лук более, чем по 15 грн/кг.

Такие данные демонстрирует один из крупнейших оптовых рынков в Украине – "Шувар". А по информации "Земляка", по сравнению с ноябрем, в декабре цены на лук увеличились на 18,76%.

"Индекс потребительских цен на лук в декабре 2021 года составляет 118,76%. По сравнению с предыдущим месяцем, они увеличились на 18,76%", – отмечают эксперты.

По состоянию на 19 декабря, цены на лук в супермаркетах Киева часто превышают 13 грн/кг. При этом фактически все сети повысили цену на овощ. Как показал мониторинг OBOZREVATEL, цены таковы:

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"Сильпо" – 15,3 грн/кг (+4,18 грн/кг по сравнению с концом ноября);

Metro – 14 грн/кг (+1,5 грн/кг по сравнению с концом ноября);

Novus – 15,49 грн/кг (+4,5 грн/кг по сравнению с концом ноября);

АТБ – 11,89 грн/кг (+1 грн/кг по сравнению с концом ноября).

Накрыть традиционный новогодний стол в 2021 году будет на 25% дороже, чем в прошлом. При этом накануне праздников стоимость продуктов может прибавить еще 3-4% из-за ажиотажного спроса.

"На сегодня, по сравнению с прошлым годом, потребительская корзина украинца выросла примерно на четверть, то есть на 25%. Что касается новогоднего стола, то я думаю, что цифры будут очень похожи", – заявил исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин для УНН.

Специалист отметил, что это связано с общим подорожанием продуктов в мире. "По данным международной организации продовольствия FAO, индекс роста цен на продовольственные товары в мире составил 32% за год", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 2021 году в Украине стремительно подорожал борщевой набор. В конце года за то, чтобы купить все необходимые ингредиенты, приходится платить в 2,6 раза больше, чем в декабре 2020-го.