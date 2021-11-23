Цена на газ взлетела из-за холодов – украинцам грозит подорожание продуктов

Биржевые цены на газ в Европе снова подскочили выше $1000 за тыс. кубов. В Украине повышение не скажется на коммунальных тарифах, зато может привести к новому витку роста цен на продукты. Причиной подорожания газа на этот раз послужили надвигающиеся холода. Также на рынок повлияло снижение генерации на ветряных электростанциях Европы.

Как свидетельствует индекс TTF на бирже ICE Futures, в первой половине дня 23 ноября цена газа достигла 90,69 евро за МВт*ч. Это составляет более $1070 за тыс. куб. м.

По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), в Украине последние контракты заключались по цене выше 31 тыс. грн за тысячу кубов. Газ по ним будет поставлен в декабре. Стоимость немного различается в зависимости от условий сделок.

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На этой неделе в Европе ожидается заметное падение температуры воздуха, что уже повлияло на спрос на газ, отмечает "Интерфакс". Этот ноябрь уже оказался более холодным, чем предыдущий. Средняя температура воздуха оказалась на 2 градуса ниже, чем в 2020 году.

Кроме того, 22 ноября в Европе уменьшились показатели ветряной генерации. Если обычно она обеспечивает около 15% энергобаланса региона, то теперь – лишь 12,6%. Это тоже связано с погодными условиями – сила ветра уже снизилась и, по прогнозам синоптиков, тенденция продолжится.

Повышение рыночных цен на газ не повлияет на коммунальные тарифы для рядовых украинце. Цены на услуги ЖКХ зафиксированы до конца отопительного сезона. Например, бытовой газ у большинства поставщиков будет до весны стоить около 8 грн за куб.

Но подорожание энергоресурсов сказывается на стоимости производства продуктов и других товаров. Газ используется во множестве технологических процессов – от сушки зерна и переработки другого сырья до отопления теплиц.

В результате в Украине уже дорожает ряд продуктов. В частности:

хлеб уже подорожал на 18% в годовом разрезе, цены продолжат расти на 1,5-2% каждый месяц;

цена на и без того дорогое подсолнечное масло может вырасти до 100 грн/л, предупреждают производители;

дорожает производство сахара, ведь в процессе сахароварения тоже активно используется газ;

цены на яйца в Украине вскоре вырастут на 8-14%, уже до новогодних праздников стоимость может составить 38-40 грн за 10 штук;

овощи дорожают из-за повышения расходов на отопление теплиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, к росту цен на газ в Европе причастна и Россия. "Газпром" не наращивает поставки топлива, несмотря на его нехватку.

Например, недавно РФ вновь отказалась бронировать дополнительные транзитные мощности у Украины и Беларуси. Эксперты, в том числе европейские, считают, что Кремль таким образом пытается вынудить Европу поскорее сертифицировать "Северный поток-2".