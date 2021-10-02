Травят и детей, и взрослых: как фальсифицируют продукты питания в Украине

В Украине массово фальсифицируют продукты для детей. С целью получения огромных прибылей некоторые производители готовы продавать откровенно опасные товары под видом детских. На упаковках они пишут "рекомендовано для детей от 3 лет", хотя на вопрос, кем именно рекомендовано, ответа нет.

В ситуации, когда в стране фактически отсутствует контроль за качеством продуктов питания, каждому покупателю приходится полагаться только на собственный опыт и знания. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой публикации).

Это очень выгодно. Могу привести пример. Если у вас есть 400 тысяч гривен и если вы сделаете на эту сумму фальсификат и продадите в школы, если начнете травить поддельным маслом детей, то вы заработаете примерно 1,5-1,6 миллиона гривен.

Видео дня

Это четырехкратный подъем. Почему бы не травить детей?

Травят и детей, и взрослых без разбора.

Большинство украинцев не должно ориентироваться на название "детская колбаса". Посмотрите, что сегодня пишут на колбасе большие производители – "рекомендовано детям от 3 лет". А там колбаса первого сорта. Кем рекомендовано? У кого мозгов хватило рекомендовать детям колбасу, а не мясо?

Мы провели рейд по проверке детской колбасы. В маркировке производителя эта колбаса была никак не детская. Просто обычная колбаса. Потому мы поехали по адресу, указанному производителем, и оказалось, что такого завода по такому адресу нет. Все это происходит в городе Киеве.

Постарайтесь обходить стороной детскую продукцию из Беларуси. Скорее всего, это будет подделкой, сделанной где-то в подвалах Украины. Это первое.

Второй момент – когда покупаете товар, ориентируйтесь на его стоимость. Сегодня ничто дешевое настоящим быть не может, независимо от того, что вы покупаете.

Когда пишут: "рекомендовано от 0", то это продукт для детей. Скорее всего, такой продукт по качеству будет лучше, чем обычный продукт. Но если указано, что он детский, но возраст употребления "от 3 лет", то это говорит о том, что продукт рассчитан на взрослых. Там уже такие добавки, как для взрослого.

У детей от такого продукта будут аллергические реакции, проблемы со здоровьем – и понеслось. Никого это не беспокоит.

Я не могу дать никаких советов, которые спасут вас на 100%. Мы находимся в Украине, и что в голове у производителей, я не знаю.

Та статистика, которую нам показывают – это лапша. Помните, под Новый год кричали, что Антимонопольный комитет оштрафовал на 111 миллионов молочные заводы, которые травили украинцев? В судах уже проиграли половину дел. Уже нет никаких штрафов.

Да, украинцев травили, но Госпродпотребслужба неправильно составила протоколы. Поэтому ребята, которые травили нас, продолжают нас травить. В этом проблема – что за то, что нас травят, никто не отвечает, никто не будет наказан.

Поэтому я не могу давать советов. Я говорю: ориентируйтесь на стоимость, на личный опыт покупок и знания. Если есть какой-то маленький производитель, который, как вы знаете, честный – поддерживайте его.