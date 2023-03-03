Супермаркеты врут украинцам: в Госпотребслужбе рассказали о частом нарушении
В Украине в супермаркетах и магазинах часто нарушаются права потребителей. Один из таких случаев – требование сдать личные вещи в камеру хранения, сопровожденное предупреждением, что "администрация не несет ответственности за сохранность вещей".
Как объяснили в Госпотребслужбе, законы Украины не предусматривают обязанности покупателей сдавать вещи. Однако супермаркеты все же имеют право вводить правило, что с личными вещами нельзя входить в торговый зал. При этом магазин обязан обеспечить условия для хранения для таких вещей.
"В таком случае вы фактически заключаете с администрацией договор о хранении вещей и администрация несет полную ответственность за сохранность ваших вещей (ч. 3 ст. 937 Гражданского кодекса Украины). Несмотря на наличие объявления об обратном", – объяснили специалисты.
Более того, запрещать в вход в торговый зал магазины могут не во всех случаях. Так, в постановлении Кабмина № 833 от 15.06.2006 указано, что предприятие обязано:
- обеспечить доступ потребителей к торговым объектам без сдачи на хранение личных вещей, кроме товаров, реализация которых осуществляется в таких торговых объектах;
- создать условия для хранения вещей потребителей, в случае, когда вход в торговый объект с товарами, реализуемыми в таких заведениях, запрещен.
Что делать, если вещи украли из камеры хранения? При обнаружении пропажи, нужно немедленно вызывать полицию и администрацию магазина. Если администрация магазина отказывается добровольно возместить ущерб, покупатель может обратиться в суд.
"Хранитель вещей должен возместить все убытки в размере их стоимости. Вспомните, что находилось в вашей сумке, подробно опишите вещи полиции, чтобы зафиксировать все документально", – объяснили в Госпотребслужбе.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в супермаркетах и магазинах используют целый ряд схем, чтобы увеличить стоимость товара или указать неправильный вес. В большинстве случаев избежать обмана можно благодаря бдительности в торговом зале и на кассах.
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