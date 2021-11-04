Суды в разы увеличили штрафы за поддельные COVID-сертификаты: как наказывают украинцев

Пока в Украине окончательно не подтвердили криминализацию покупки поддельных COVID-сертификатов, но суды уже начали выносить более строгие вердикты. Если раньше обычной практикой было наложение штрафов в 680-850 грн, то теперь назначают выплату уже 2,5-4,2 тыс. грн. То есть штрафы повысились в 3-5 раз.

Речь идет о подделке сертификатов международного образца. На последние решения судов обратил внимание "Главком". В частности, более строгие приговора вынесли как минимум два суда:

Владимир-Волынский суд Винницкой области решил выписать 4200 грн штрафа директору ООО "Надія Вуд". Он заказал у неизвестного лица поддельное международное свидетельство о вакцинации от коронавируса. Покупатель показал фальшивку на границе, пытаясь избежать обязательной для невакцинированных граждан самоизоляции.

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К аналогичному штрафу Владимир-Волынский суд приговорил начальника хмельницкой заправки "Авантаж 7". Его тоже задержали пограничники во время въезда в Украину. Но в этом деле виновник заплатит еще и дополнительные 1000 грн за проведение судебной экспертизы.

Глубокский райсуд Черновицкой области наложил 2500 грн штрафа на мужчину, который не купил, а самостоятельно подделал 2 COVID-сертификата. "Липовые" документы он сделал для себя и жены, использовав обычный лазерный принтер.

В Верховной Раде уже одобрили в первом чтении внесение изменений в Уголовный кодекс. Законопроектом предлагается ввести новый вид уголовной ответственности в Украине – за подделку документов о проведении вакцинации. Согласно документу:

за использование поддельного документа о вакцинации грозит от 17000 до 34 000 грн штрафа либо тюрьма до 2-х лет .

медработника накажут штрафом от 34 000 до 68 000 грн или отправят в тюрьму на срок от 1 до 3 лет за внесение заведомо ложной информации в электронную систему Минздрава о проведении вакцинации.

за изготовление и распространение поддельных сертификатов о вакцинации можно будет получить до 3-х лет ограничения свободы либо штраф в размере от 85 000 до 170 000 грн.

Чтобы новые наказания начали действовать, законопроект еще предстоит принять во втором чтении и в целом. Депутаты Рады намерены это сделать уже в ближайшее время.

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