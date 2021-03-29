Пенсии и субсидии в Украине проверят: в Кабмине рассказали, кого и как

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что в Украине проводится верификация субсидиантов и пенсионеров. Ее осуществляет Министерство финансов. Такие проверки проводят с целью обеспечить целевое использование средств и минимизировать риски ошибок при осуществлении выплат.

Об этом она рассказала в интервью "РБК-Украина". "Да, ее осуществляет Министерство финансов, они имеют доступ к нашим базам данных, проверяют и дают нам списки, что вот в этих областях надо проверить конкретно персонально таких-то и таких-то потребителей. Мы проверяем эти данные и определенный процент таких сообщений Минфина, менее 10%, что человек неправомерно получает определенную социальную поддержку, подтверждается", – заявила Лазебная.

При этом верификация Минфином делается постфактум. "Мы уже начислили субсидию, и человек должен вернуть эти средства. А верификация лучше действует, когда она превентивна", – говорит министр.

Отмечается, что в этом направлении сейчас работает и Министерство финансов и Министерство социальной политики. "Мы хотим построить единую информационно-аналитическую систему социальной сферы, где будут все наши социальные группы в едином социальном реестре, все как на ладони. Это отсечет неправомерные выплаты, значительно упростит для человека получение социальной поддержки, а для государства – администрирование. В одной точке доступа 125 видов поддержки и услуг, которые человек может получить в любом месте, или это ЦНАП, или "Дия", или Пенсионный фонд, если так удобно", – подытожила Лазебная.

Напомним, пособия по временной потере трудоспособности, а также по беременности и родам будут проходить процесс верификации в Фонде социального страхования. При этом, верификация не повлияет на сроки выплат материального обеспечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине по новым правилам финансового мониторинга каждый банк использует свою систему автоматической проверки, при которой отдельные клиенты подвергаются усиленному контролю. Среди них, например, все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти.