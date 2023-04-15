Старые 25-копеечные монеты могут принести украинцам большие деньги: сколько за них заплатят

Украинцы могут продать 25-копеечные монеты намного дороже их номинала. Некоторые разновидности высоко ценятся среди коллекционеров, а потому выручить за них можно можно выручить несколько тысяч гривен.

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За 2000-3000 грн, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать 25 копеек разновидности 5.1ДАг 1992 года. Ее отличают:

средний зуб трезуба – он округлый и толстый;

хвостик буквы Ї – снизу он касается буквы Н;

гроздь №2 – она в форме тупоугольного треугольника.

гурт – гладкая, без насечки.

"Гербовая сторона заметно отличается от других разновидностей 25 копеек. На аверсе большинства монет листья и колосья не четкие, плоские, их трудно различить", – отмечают нумизматы.

25 копеек 1992 года разновидности 4БАМ можно продать за 3300-3600 грн. Эту монету можно узнать по выпуклому щиту и вдавленному в него трезубце на реверсе.

"Нумизматы называют 25 копеек с вдавленным трезубцем "Англичанка". Английские штемпеля, которыми чеканили 25 копеек, были выполнены с ошибкой. Позже ошибку исправили, однако 25 копеек "английский чекан" все же встречались в обращении", – рассказывают специалисты.

До 2000 грн можно выручить за 25 копеек 2003 года разновидности 1ЕАм. Как рассказывают специалисты, это редкая монета, которая чеканилась для годового набора НБУ.

"Так как годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках", – объяснили они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

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