Как украинцам выйти на пенсию миллионерами без помощи государства: названы механизмы

В свои 20-30 лет редко кто из граждан Украины, как и других постсоветских стран, задумывается о планировании старости. На первый план, как правило, выходят путешествия, покупка нового автомобиля или жилья. А вот надежды относительно своего пенсионного будущего украинцы по-прежнему возлагают на государство и не умеют мыслить на десятки лет вперед.

Тем временем в США и Западной Европе принято откладывать на будущую пенсию едва ли не с первой зарплаты. OBOZREVATEL разбирался, можно ли в Украине самостоятельно обеспечить себе безбедную старость и насколько реально выйти на пенсию миллионером, не рассчитывая на государство.

Согласно статистике, которую приводит Research & Branding Group, основным доходом украинцев после зарплаты (64%) является пенсия (29%). При этом треть жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев, и лишь 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Ситуация выглядит еще более тревожной на фоне заявлений от представителей власти о том, что сегодняшним молодым украинцам (±30-35 лет), скорее всего, не стоит рассчитывать на государственную пенсию. И надо признать, такие заявления небезосновательны, учитывая, что солидарная пенсионная система в Украине находиться на грани полной катастрофы.

Спасать ситуацию власти хотят внедрением механизма обязательного накопительного пенсионного обеспечения, разговоры о котором ведутся на протяжении последних 20 лет. Но будет ли в очередной раз такая инициатива реализована, пока неизвестно. Поэтому единственный способ получать более-менее адекватную пенсию – накопить себе самостоятельно.

Инвестиции в себя

Получать достойную пенсию из собственных накоплений в течение 10-20 лет после выхода на заслуженный отдых можно с помощью нескольких действенных способов, не требующих больших вложений на старте:

открыть банковский депозит;

приобрести облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

открыть счет в негосударственном пенсионном фонде;

оформить пенсионное страхование.

И вклад в банке, и ОВГЗ эксперты называют одними из самых надежных механизмов копить деньги, и даже рекомендуют их комбинировать. Важнейшее преимущество банковского депозита – все вклады до 200 тыс. грн защищены государством. В случае банкротства финучреждения накопления не пропадут, их вернет Фонд гарантирования вкладов физлиц. Сейчас в планах Фонда даже повысить сумму до 600 тыс. грн.

Что касается ОВГЗ, тут государство гарантирует выплату всех процентных начислений и возврат денег по облигациям в полном размере независимо от ситуации в стране. Не зря интерес украинцев к этому виду сбережения и накопления своих кровных стабильно растет. Причем инвестировать в гособлигации не сложнее, чем открыть депозит в банке, а сумма инвестиции может стартовать от 1 тыс. грн.

Однако надо понимать, что оба этих способа инвестирования – это краткосрочные финансовые инструменты. В случае с банковским депозитом, то его можно открыть максимум на 2 года. Затем депозит нужно продлевать или, если условия банка изменились, открывать заново. Аналогичная ситуация и с ОВГЗ, максимальный срок их размещения – до 5 лет. И вот тут может возникнуть соблазн забрать деньги по истечению указанных сроков и использовать их на что-то более актуальное, чем пенсия, особенно если до нее еще далеко. Именно поэтому для пенсионных накоплений данные способы подойдут не всем, только самым дисциплинированным.

Как альтернативу индивидуальным накоплениям разберем инструменты коллективного инвестирования – негосударственные пенсионные фонды и пенсионное страхование. У каждого способа есть свои выгоды и свои риски.

1) Негосударственные пенсионные фонды (НПФ)

В чем суть. НПФ — это финансовое учреждение со статусом неприбыльной организации. Его цель:

накапливать пенсионные взносы;

приумножать эти средства благодаря инвестициям;

возвращать их обратно через пенсионные выплаты, когда участник достигнет пенсионного возраста.

Структура НПФ включает в себя 3 участника: администратор фонда, компания по управлению активами и банк-хранитель. Администратор заключает с гражданином контракт, рассчитывает и платит налоги по пенсионным выплатам, ведет учет и предоставляет отчетность. Деньгами распоряжается компания по управлению активами. Ее задача — максимально эффективно инвестировать средства, а банк-хранитель обязан их сберечь.

Первые фонды появились в Украине еще в 2004 году. По состоянию на сентябрь 2020 года уже насчитывалось 63 различных НПФ, но их участниками есть очень маленький процент граждан - лишь 880,4 тыс. украинцев. Фонды есть трех видов: открытые, корпоративные и профессиональные. Участником открытого НПФ может стать любой украинец. Корпоративные фонды создаются для сотрудников отдельного предприятия (например, такой фонд есть в НБУ), профессиональные – для представителей одной профессии.

Как выбрать НПФ. Сумма пенсионных накоплений зависит от двух ключевых моментов: насколько регулярно участник пополняете свой пенсионный счет и с какой доходностью работает выбранный фонд. Следовательно, в первую очередь, эксперты советуют внимательно проанализировать, кому принадлежит фонд (вплоть до конечного бенефициара) и сразу отказаться от участия в НПФ, если его собственники базируются в офшорах.

Далее нужно оценить доходность фондов – один из главных параметров при выборе НПФ. Если она не превышает инфляцию, накопления будут обесцениваться с каждым днем. Украинская ассоциация администраторов пенсионных фондов опубликовала список 10 самых прибыльных НПФ по итогам трех кварталов 2020 года. Первые места в списке, по размеру активов среди открытых ПНФ, заняли: "Все" (13% годовых), ОТП Пенсия (12,6% годовых), НПФ "Украина" (12,3% годовых), НПФ "ПриватФонд" (11,9% годовых).

Кстати, НПФ не может получать значительную прибыль, потому что государство устанавливает жесткие рамки для инвестиций. Чаще всего НПФ инвестируют в ОВГЗ, банковские депозиты и лишь незначительную часть вкладывают в банковские металлы, корпоративные облигации, акции, недвижимость.

Эксперты также рекомендуют учитывать и "возраст" фонда – лучше, чтобы НПФ уже проработал 5-6 лет. В таком случае можно изучить данные по его деятельности, увидеть динамику по клиентам, итоги по уровню доходности. В соответствии с законодательством, информацию о результатах деятельности НПФ публикуют ежемесячно.

Открыть счет в НПФ можно даже без посещения офиса - некоторые компании, предлагают заполнить все данные для подписания контракта прямо на сайте. Из документов необходимы лишь паспорт гражданина Украины и справка о присвоении ИНН.

Сколько можно накопить? Чтобы составить представление о механизме пенсионных накоплений, можно воспользоваться онлайн-калькуляторами на сайтах самих НПФ, например здесь. Допустим, если среднестатистический украинец в возрасте 30 лет со своей зарплаты в размере 12 000 грн будет ежемесячно перечислять на персональный счет в НПФ 0,5% от зарплаты (600 грн), то к моменту выхода на пенсию по возрасту (в 60 лет) при условии, что доходность размещения средств сохранится на уровне 10%, действительно можно накопить более 1 миллиона гривен (1 247 576 грн).

Если эту сумму выплачивать помесячно в течение последующих 15 лет, общий объём выплат за весь период составит около 2,7 млн грн, ведь на остаток средств продолжат начисляться проценты. При этом средний размер ежемесячной пенсии в течение 15 лет составит 15 342 грн. Конечно, тут не учтен еще уровень инфляции, однако факт остается фактом – выйти на пенсию миллионерами для нынешней молодежи вполне реально, если уже сейчас начать копить.

Преимущества НПФ:

гарантия от банкротства. Согласно закону, НПФ не может обанкротиться, а только ликвидироваться. Но в этом случае пенсионные накопления граждан должны быть переведены в другой НПФ по выбору клиента;

для участия в НПФ не важен стаж работы или размер зарплаты (сколько вложили, столько и получили);

нет штрафов за несвоевременный очередной взнос, размер которого определяется самим вкладчиком;

изъятие средств третьими лицами невозможно;

есть возможность при желании перевести свои накопления из одного фонда в другой;

срок наступления пенсионного возраста человек определяет для себя самостоятельно, но от законодательно определенного он может отличаться не более, чем на 10 лет (то есть получать выплаты можно начать уже с 50 лет);

НПФ дают возможность вкладчику ежедневно отслеживать баланс собственного счета, обеспечивая абсолютную прозрачность своей работы.

Недостатки НПФ:

НПФ не гарантирует своим участникам конкретный доход. Инвестиционный результат, полученный управляющими компаниями, может быть и отрицательным. Тут все зависит от эффективной инвестиционной политики;

НПФ позволяют копить исключительно на пенсию;

период пенсионных выплат должен составлять не менее 10 лет. Забрать всю сумму сразу можно только в случае выезда на постоянное место проживания за границу либо в случае критического состояния здоровья (онкозаболевание, инвалидность 1 группы, инсульт);

закон обязывает делать отчисления в НПФ только в гривне. Но НПФ, в свою очередь, могут инвестировать в депозиты в валюте и валютные ОВГЗ, защищая таким образом накопления от девальвации;

при получении единоразовой выплаты из НПФ она облагается 18% налогом на доходы физлиц. Дополнительно удерживается 1,5% военного сбора;

в случае смерти участника НПФ причитающиеся ему пенсионные накопления могут перейти исключительно к его наследникам только на общих основаниях и не ранее, чем через 6 месяцев.

2. Пенсионное страхование

Пенсионные программы существуют у страховых компаний, которые занимаются страхованием жизни (так называемое лайфовое страхование). Полисы страхования жизни имеют две составляющие – накопление и страховую защиту. Заключая полис страхования жизни, клиент в первую очередь планирует финансово обеспечить себя в пенсионном возрасте. Но, кроме накопления, важной составляющей такого полиса является защита от ряда рисков: смерти, тяжелых болезней, аварий, травм и т.д.

Как работает. Долгосрочное лайфовое страхование – это комбинация страхового полиса и инвестиционной программы. Клиент вносит каждый год страховой платеж, а компания его инвестирует в разные (позволенные законодательством) инструменты. Компании по страхованию жизни, как и НПФ, инвестируют в низкорисковые финансовые инструменты – депозиты, ОВГЗ, драгметаллы. В конце срока договора застрахованный получает накопленную сумму плюс проценты. Таким образом, принцип накоплений аналогичный НПФ, однако есть существенное отличие – все время действия полиса человек находится под страховой защитой. То есть, если со страхователем что-либо случится, он сам и его близкие будут финансово защищены страховой выплатой.

Платежи по лайфовому страхованию взимаются не помесячно, а ежегодно. По желанию их можно вносить и чаще – например, ежеквартально или каждые полгода. Кроме этого, в отдельную сумму обойдется страховка дополнительных рисков, хотя тариф по ним намного ниже, чем по накопительной части страховки.

Как выбрать страховую компанию (СК). На конец 2019 года, по данным Нацкомфинуслуг, в Украине действовало 25 лайфовых компаний, из них рейтинговыми по накопительному страхованию жизни определены 9. Важное правило успешного выбора – чтобы СК работала на рынке не менее 5 лет. Помимо этого, дополнительный плюс получают компании, которые имеют зарубежные материнские структуры. Среди таких - "Уника Жизнь", "МетЛайф", "PZU Украина страхование жизни", ARX Life.

Не менее важны финансовые показатели страховой компании. Например, показатель выплат по страховым случаям не должен быть ниже 40%.

Сколько можно накопить? Схема расчета окончательного дохода в лайфовом страховании настолько сложная, что справиться с этим самостоятельно практически невозможно: для этого в страховых компаниях есть актуарии. Стоит также учитывать, что в отличии от НПФ страховая компания сама устанавливает размер периодических взносов в зависимости от выбранной программы страхования, ее длительности и дополнительных опций.

Но если взять во внимание тот фактор, что доходность от инвестирования у СК находится в пределах от 10 до 14%, то при аналогичных параметрах (продолжительность накопления 30 лет, ежегодный взнос около 7000 тыс. грн. доходность 10%) можно рассчитывать по окончанию действия полиса если не на целый миллион, то около того.

Преимущества СК:

выплата некоторых сумм в случае наступления страхового случая, при этом такие выплаты делаются не за счет взносов, а из средств компании;

в случае полной потери клиентом трудоспособности многие СК освобождают его от дальнейших платежей, но продолжают вносить указанные в договоре суммы из своих средств;

договор можно заключить в гривне, долларах или евро. При этом клиент вносит платеж всегда в гривне, а затем страховщик покупает валюту и размещает ее на соответствующий депозит. Выплачивает компания по валютным договорам также в гривне. Но сумма рассчитывается по курсу НБУ на момент выплаты;

если клиент больше не может платить взносы, разрешается взять "каникулы" и его договор будет на время заморожен. А когда финансовая ситуация выровняется, он снова вернется к прежней схеме;

страховые компании, по закону, должны гарантировать застрахованным лицам прибыльность в размере не меньше 4% годовых, но помимо этого есть и инвестиционная прибыль (10-14%);

со страховых взносов не взимается налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

есть возможность обезопасить накапливаемые средства от инфляции благодаря механизму индексации;

по окончанию действия полиса накопленные деньги можно получить сразу или частями (в зависимости от выбранного вида полиса);

на случай смерти застрахованного лица клиент может указать в качестве наследника любого человека, не обязательно родственника.

Недостатки СК:

жесткий отбор кандидатов. Если по каким-то параметрам человек не подходит, ему могут отказать в пенсионном страховании (лица с инвалидностью, люди старше 55 лет, с серьёзными заболеваниями, другими словами – из группы риска);

если клиент уменьшает или прекращает взносы по страховке до окончания срока действия договора, он теряет право на выплату или получает возвратную сумму, что в разы меньше того, что он перечислил компании.

Куда, как, сколько и откладывать ли вообще — конечно, это личный выбор каждого. Однако не следует забывать и золотое правило: лучшие инвестиции - инвестиции в себя!