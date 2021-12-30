СССР уходит в прошлое, за услуги нужно платить: в Италии вдвое подорожает 'коммуналка'

В Италии с 1 января рекордно подорожают коммунальные услуги. Стоимость электроэнергии вырастет на 55%, а газ – на 41,8%.

Об этом пишет La Repubblica. Издание отмечает, что без субвенций государства рост был бы еще больше – на 65 и 59,2%.

Правительство включило в закон о бюджете ассигнования в размере 3,8 миллиардов евро. Также предусмотрена отсрочка оплаты – ею смогут воспользоваться семьи, которые находятся в сложном финансовом положении. После получения первой платежки, они смогут оформить рассрочку на 8-10 месяцев.

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Ранее тарифы в Италии повышались в июне (на 15,3% за газ и на 9,9% за электроэнергию) и октябре (на 29,8% за газ и на 14% за электроэнергию).

Отметим, что цены на коммунальные услуги растут во многих странах мира. Это обусловлено подорожанием газа – по последним данным она составляла 1140 долларов за тысячу кубометров.

В последнее время часто можно услышать мнение среди украинцев, что "коммуналка" при Советском Союзе была дешевле, чем сейчас. Однако на это влияло множество факторов, в том числе и отсутствие реальной рыночной стоимости. Также стоит учесть, что сейчас появилось намного больше техники, а сами ресурсы все же ограничены.

Как сравнивало "Радио Свобода", если в советское время за коммунальные услуги люди платили 8-10% от средней зарплаты, то в Украине, по состоянию на декабрь 2020 года, она составляла 20-30%.

Ранее OBOZREVATEL писал в Украине планируют ввести единую онлайн-систему для оплаты "коммуналки".