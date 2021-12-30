Европа страдает от газового голода, Россия готова запустить "Северный поток-2": что будет с ценами в Украине

В Европе продолжается газовый голод – запасы в ПГХ на минимуме, а цены все еще высокие. В то же время "Газпром" отчитался о завершении заполнения газом второй нитки "Северного потока-2". Однако, как говорят эксперты, цены на газ не изменятся даже в случае запуска "трубы". А это значит, что и украинскому бизнесу придется оплачивать топливо по космическим расценкам.

Как заявил глава правления концерна Алексей Миллер, теперь обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации. Об этом он заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Также в "Газпроме", из-за которого начался и продолжается энергокризис в еврорегионе, сообщили, что якобы обеспечивали и продолжают обеспечивать надежное газоснабжение потребителей за рубежом. Ситуация в Европе критическая, так как закрываются заводы и производства, а стоимость газа составляет $1140 за 1 тыс. куб. м, об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Для сравнения, это почти в 6 раз больше, чем в начале года

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Кризис особенно сильно влияет на украинские производства. Если в январе 2021 года цена газа для них составляла 4,9 грн/кубометр, то на январь 2022-го поставщики газа установили цену в 59-62 грн/куб.

В Украине под угрозой закрытия оказались молочные заводы, птицефабрики, пекарни, сахарозаводы и другие предприятия. Как сообщают представители этих отраслей и эксперты, угроза для производства заключается именно в дорогом газе.

Но ситуация не улучшится, даже если "Северный поток-2" введут в эксплуатацию. Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в интервью "РБК-Украина" заявил, что запуск российской "трубы" не приведет к удешевлению газа. Наоборот, это только утяжелит ситуацию.

Причина – вероятный отказ Кремля от транзита топлива через Украину. А также желание Путина вернуться к долгосрочным контрактам.

"Это в значительной степени заблуждение, что цены на газ в Европе снизятся, если просто запустится "Северный поток-2". Потому что Путин хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, споту. Более того, с запуском "трубы" Россия физически прекратит транзит через Украину. Это еще больше утяжелит ситуацию на рынке газа в Европе", – заметил Витренко.

Но украинское правительство, похоже, придумало, как, можно помочь производителям. В Кабинете министров планируют ограничить цену на газ собственной добычи для украинских предприятий по производству хлеба на уровне 25 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

Также могут установить ограничение, согласно которому торговая надбавка не должна превышать 1%. Хлеб стал одним из продуктов-рекордсменов по подорожанию в 2021-м – более 15%, а главной причиной является именно рост цен на газ.

Что будет с тарифами для населения?

На бытовые тарифы взлетевшие цены пока не влияют – стоимость газа для населения зафиксирована на уровне около 8 грн/кубометр. Однако "заморозка" тарифов действует только до конца отопительного сезона. Уже с 1 мая 2022 года украинцев будут ждать новые цены на газ.

Какими именно будут новые тарифы, точно неизвестно. Однако, как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире ICTV, цены снова зафиксируют на год – до конца апреля 2023 года. При этом Шмыгаль признал: цена на газ для населения Украины в следующем году будет зависеть от стоимости газа на мировом рынке.

Европа столкнулась с последствиями кризиса

Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Представители энергоотрасли в Великобритании предупредили, что страна столкнулась с углубляющимся национальным кризисом после того, как цены на газ взлетели. Эксперты говорят, что к этому привело то, что Россия не наращивает поставки топлива в Европу.

Как выяснилось, заводы во Франции вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен. Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство.

Шантаж Европы продолжается

Стоит отметить, что Кремль в который раз шантажирует ЕС, используя свои запасы энергоресурсов. По сути, Путин поставил Европу перед выбором: запустить "Северный поток-2" без сертификации и цены снизятся или кризис продолжится.

Как заявил глава "Газпрома", с 21 по 25 декабря ежесуточно европейские операторы фиксировали суточные рекорды по отбору газа из европейских ПГХ. При этом хранилища в регионе истощены на 44%. Но зато в России хранилища на 83% заполнены, однако поставки не увеличиваются.

Помимо этого, резерв газа в ПГХ Европы на 21 млрд куб. м меньше, нежели за такой же период 2020-го, а это аж 28%. "Это очень большой дефицит газа в подземных хранилищах, и он оказывает существенное влияние на европейский газовый рынок", – сказал Миллер.

Путин заявил о важности "СП-2" для ЕС и Украины

Владимир Путин сам же на заседании подтвердил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

"И все те страны и потребители тех стран, которые потребляют российский газ, сразу, конечно, почувствуют это на себе. В том числе это касается и участников экономической деятельности, и домохозяйств, безусловно. Даже для той же Украины это повлияет в сторону снижения цены, потому что значительный объем газа российского происхождения они берут по ценам европейского рынка, по достаточно большой цене – 1000 и больше, $1000 за тысячу кубов", – сказал президент РФ.

По словам Путина, введение в эксплуатацию "Балтийской трубы" позитивно повлияет на цены в нашей стране. "Безусловно, это сразу повлияет на цену для такой страны, как Украина, которая по политическим соображениям, к сожалению, отказывается напрямую брать российский газ, но вынуждена теперь брать по таким высоким ценам", – добавил он.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что в 2022 году Европа может выдвинуть новые требования к газопроводу "Северный поток-2". Он сказал, что от этого никто не застрахован.

Также он прокомментировал заявление Юрия Витренко о том, что скандальную "трубу" могут вообще не запустить. По словам Новака, проект невозможно сорвать.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, трубопровод "Северный поток-2" играет большую геостратегическую роль. Поэтому он не может быть частным коммерческим проектом, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Таким образом, позиция властей разделилась. Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает "Северный поток-2" совместным коммерческим проектом.