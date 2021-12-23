В Украине введут единую онлайн-систему для оплаты 'комуналки': в Кабмине раскрыли детали

В скором времени украинцы смогут оплачивать коммунальные услуги в единой электронной системе. В правительстве уже создана группа из лиц, которые будут заниматься разработкой и запуском такого проекта.

Система будет называться "Пространство жилищно-коммунальных услуг", сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в четверг, 23 декабря, во время заседания Кабинета министров, передает пресс-служба. По словам чиновника, цель создания такого проекта – повышение эффективности работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Шмыгаль объяснил, что речь идет о единой информационно-аналитической системе, которая будет работать в электронном формате. Там украинцы смогут получать все услуги, связанные с ЖКХ. В частности, можно будет оплачивать коммунальные услуги и посылать жалобы о нарушениях в сфере благоустройства.

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По словам главы правительства, такая система призвана упорядочить деятельность всех поставщиков коммунальных услуг. А государство со своей стороны получит полную картину происходящего в жилищно-коммунальной сфере Украины.

Шмыгаль добавил, что правительство уже создало межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском проекта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль заявил, что в Украине сделали первый шаг к реформе термомодернизации, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Она начнется уже в 2022 году – централизованно утеплить собирающиеся 5 тыс. многоквартирных домов. Экономия газа для отопления таких домов составит 20-30%.