США готовят новый удар по "Северному потоку-2": решение примут уже в мае

Администрация США изучает компании, которые могут иметь отношение к строительству "Северного потока-2". Все они уже в мае рискуют попасть в обновленный санкционный список.

Об этом на своем брифинге заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает "Интерфакс". "Мы продолжаем оценку организаций, связанных с "Северным потоком-2", – сказал он на брифинге.

Прайс пояснил, что американская администрация каждые 90 дней должна представлять конгрессу информацию о своей работе в этом направлении. "Следующий доклад, как я понимаю, будет в мае. И если у нас будет информация о возможных санкциях, то мы сообщим об этом", – пояснил Прайс.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.