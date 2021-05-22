Мошенники воруют деньги украинских туристов, предлагая недорогой отдых: как работает схема

После того, как некоторые страны начали открывать свои границы для туристов из Украины, вновь оживились мошенники. Они заманивают доверчивых путешественников якобы на настоящие сайты отелей или сайты по продаже дешевых авиабилетов. В результате люди платят за номера в гостиницах, за перелеты, но остаются ни с чем. Да еще и делятся с мошенниками данными своих банковских карточек.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Наталья Панасенко рассказывает, что в марте с другом хотели отдохнуть в Египте. Но поскольку они студенты, денег не так много, то решили сэкономить.

"Мы любим путешествовать, в Египте уже были, поэтому решили на этот раз лететь самостоятельно. Через букинг заказали номер в отеле, все оплатили. А потом стали искать более дешевые билеты. И тут в мессенджер приходит реклама, в которой говорится о хороших скидках на авиабилеты. Мы прошли по ссылкам на какой-то сайт. Наши билеты стоили по 65 долларов на человека. Это недорого, и мы все оплатили.

Подошло время лететь. Мы приехали в аэропорт. Но каково же было наше удивление, когда нас не оказалось в списках пассажиров. Я просто билась в истерике. Отель уже оплачен, за билеты деньги отдали, а лететь не можем. В конце концов мы вынуждены были купить новые билеты на другой день. Обратные также пришлось покупать снова. Поездка вышла слишком дорогой", – рассказывает Наталья.

Девушка считает, что при покупке билетов они были невнимательны и по ссылке зашли на так называемый фишинговый сайт, который часто используют мошенники. Внешне он похож на известный реальный сайт, но в адресе могут быть "ошибки". В результате деньги уходят мошенникам.

"У меня такой же случай был недавно, на майские праздники мы заказали отель в Одесской области. Тоже через какой-то сайт. Получили подтверждение. Приезжаем, а по этому адресу никакого отеля и в помине нет. Хорошо, что были свободные номера в отеле неподалеку. Мы там поселились. В результате заплатили дважды. Теперь будем очень внимательно выбирать гостиницы. Друзья говорят, что на поддельных сайтах есть даже номера телефонов якобы отелей. И там отвечают, говорят, что мы вас ждем в гости. Так что звонок тоже не защищает нас от обмана", – рассказывает Оксана, которая попала в подобную ситуацию.

В прошлом году жертвой таких обманщиков стала семья Игоря и Натальи Герасименко. Они заказали и оплатили гостиницу во Львове. "Мы не знаем, какие гостиницы там есть. Решили поехать, посмотреть город. Я сама никогда не была во Львове, муж очень давно, а дочка очень хотела туда поехать. Прибыли поздно вечером, на такси доехали до нужного адреса. Еще таксист по дороге удивился, говорит, не слышал о гостинице в том районе. Приезжаем, а это обычный жилой дом, там даже хостела нет. И вот мы почти что ночью в чужом городе без жилья. Так было обидно", – вспоминает Наталья.

К сожалению, попасться на удочку обманщиков очень легко. В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем (ЕМА) говорят, что такие схемы обмана существуют давно. Особенно в преддверии летних отпусков мошенники успешно продают украинцам несуществующие туры, гостиницы, жилье, билеты, экскурсии.

Причем все эти предложения всегда очень выгодные: слишком дешевые или с большими скидками. И только когда вы приезжаете в аэропорт или в гостиницу выясняется, что ничего этого не существует. Или ваша бронь не подтверждена. А контактов тех, кто вам все это продал, уже не существует.

И как правило реклама этих сайтов распространяется в интернете через мессенджеры, телеграм-каналы, платформы бесплатных объявлений.

"В первую очередь нужно обращать внимание на то, что вам предлагают что-то по очень низкой цене. Если хотите купить, сначала поищите информацию в интернете. Например, существует ли вообще такая гостиница. Может быть, конечно, что мошенники используют название известных отелей. Но если вы вдруг обнаружите два сайта одного отеля, то это должно вызвать подозрение. Как правило, поддельный сайт может иметь какое-то дополнительное слово или цифру в электронном адресе, которые и отличают его от настоящего названия отеля, или начинаться с http, а должен начинаться с https", – поясняет OBOZREVATEL юрист Анатолий Шевчук.

Кроме этого сайт может быть сделан наспех, как презентация, многие разделы не открываются, фотографии плохого качества и т.п.

"Ко мне как-то обращались люди, которые рассказывали, что их очень торопили с оплатой номера, причем в полном размере. Постоянно писали, что номера заканчиваются, можете не успеть. И они купились", – говорит Шевчук.

Юрист советует никогда не торопиться с оплатой, пока полностью не убедились в том, что это реальный сайт.

Точно так же и с известными сайтами по продаже авиабилетов. Мошенники также их могут подделывать и предлагать билеты по очень выгодной цене. Внимательно проверяете адрес, информацию на таком сайте, чтобы не попасться на фишинг и не остаться без денег и билетов.