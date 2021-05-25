Сколько в Украине продлится рост цен на овощи и фрукты: названы сроки

В Украине цены на овощи и фрукты будут расти до середины июня. Продукция начнет дешеветь тогда, когда будет теплая погода и прибудет украинская продукция с открытого грунта.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин, пишет ГолосUA. “Чем быстрее у нас начнется хорошая теплая погода, тем скорее прибудет украинская продукция с открытого грунта. Как только продукция появится, а приедет она, в основном, с Востока Украины, то с этого момента на внутреннем рынке Украины эта продукция начнет дешеветь. Эта продукция будет дешевле, чем импорт где-то до сентября”, – сказал специалист.

По его словам, если в 2020 году молодой урожай с открытого грунта начал поступать в начале июня, то в 2021-м это произойдет не раньше, чем в средине того же месяца.

На сегодняшний момент есть 3 уровня цены на продукты. Цена прошлогоднего урожая самая дешевая. Вторая цена – стоимость импортной молодой свеклы, картошки, моркови и других овощей. И есть цена украинского молодого картофеля, свеклы, капусты – она будет практически на 50-60% дороже, чем импорт.

“Разница между импортом и украинскими молодыми овощами это то, что украинские овощи – парник. Это совершенно другая себестоимость, она значительно дороже. Импорт – это открытый грунт, к тому он намного дешевле. Пока на украинский рынок не начнут поступать овощи и фрукты с открытого грунта в Украине, то цены будут расти”, – добавил Пендзин.

Напомним, сахар в Украине в апреле 2021-го подорожал в рознице до 25,63 грн/кг. Для сравнения, в марте цена составляла 24,38 грн/кг.

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