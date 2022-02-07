Сколько денег украинцы ежедневно тратят на продукты: исследование

Большинство украинцев готовы тратить не больше 200 грн в день на продукты питания. При этом от 150 до 199 грн на продукты питания ежедневно готовы тратить в основном женщины – 16%. В то же время 19,6% опрошенных мужчин признались, что каждый день тратят на еду около 100-149 грн.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Сегодня", которое провела компания Gradus. Также украинцы готовы тратить на еду каждый день такие суммы:

до 49 грн – 4,8%;

50-99 грн – 12,7%;

200-249 грн – 11%;

300-349 грн – 5,6%

400-449 грн – 1,9%;

450-459 грн – 2,8%;

500-999 грн – 3,6%;

Больше 1 тыс. грн – 1,1%.

Отметим, в 2021-м значительно подорожал целый ряд продуктов. Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, за год стоимость сахара взлетела аж на 61,5%. Наряду с ним в стране также значительно выросли цены на подсолнечное масло (на 57,7%), яйца (47%) и хлеб (15,8%).

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Причем подорожание некоторых продуктов может продолжиться. Как сообщалось, в Украине ожидается рост цен на 2-3% практически всех групп товаров. Аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светлана Литвин называет 3 причины грядущего подорожания: сезонный фактор, рост стоимости энергоресурсов и нестабильность курса гривни по отношению к мировым валютам. В то же время могут перестать расти цены на социальные продукты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине подорожал хлеб. По сравнению с январем 2022 года, в феврале цены на разные его типы выросли от нескольких копеек до нескольких гривен. В то же время Украина продолжает наращивать продажу зерна за границу.