Сколько стоят цветы в Украине к 1 сентября: озвучены расценки

За букет цветов к 1 сентября в Украине родители школьников могут отдать от 390 до 1000 грн. Так, букет из гортензий, 2 веток эустомы, кустовой розы (с учетом зелени, декора и оформления) обойдется в 799 грн.

О том, какие цветы и где можно приобрести, а также есть ли альтернатива – читайте в материале OBOZREVATEL.

Букет "изящность", в состав которого выходит 7 белых роз (еще зелень и оформление) продают по 359 грн (сайт – flowers.ua). 5 веток белой эустомы ко Дню знаний стоят 599 грн.

Более дороже обойдется букет "радуга" – 25 разноцветных гербер –959 грн. Также можно выбрать цветы в коробке. Например, 7 веток белой и фиолетовой эустомы, 2 ветки маттиолы и зелень идут в декоративной коробке, а обойдется это все в 999 грн.

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Из тех, что подешевее или идут по акции можно приобрести, к примеру, букет из 5 красных роз – 299 грн или букет "солнечный зайчик", в его состав входит 1 гербера, 2 ветки ромашковой хризантемы и зелень. Это обойдется всего в 359 грн.

Композицию "папийон", в состав которой входят георгины, гладиолусы, эустомы, маттиолы, солидаго и эвкалипт, на сайте "Украфлора" продают по 1393 грн. Цена цветов в коробке "Паоло" на том же сайте (роза, астильба, нерине, эустома, фрезия, бовардия, эвкалипт и рускус) составляет 1288 грн.

Также можно приобрести флорестическую губку – материал, который используют для создания композиций из живых, сухих и искусственных цветов. Она простоит намного дольше, нежели обычные цветы.

Что еще можно подарить учителям на 1 сентября?

В Facebook-сообществе "БАТЬКИ SOS" украинцы рассказали об альтернативных вариантах. Предлагают дарить педагогам вместо цветов кофе или корзинки с фруктами. А в некоторых школах на День знаний вместо цветов родители учеников и учениц сдают деньги для детей, которые нуждаются в серьезном лечении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: