Сколько переплачиваем с кредиткой ПриватБанка: до 60% годовых и сюрпризы с расчетами за границей

Процентная ставка по кредитке ПриватБанка может составлять до 60% годовых, при этом отдельно могут начислить 36% годовых, например, если оплатить покупку за границей и не вернуть деньги. Вернуть деньги без переплат с самой популярной кредитной картой "Универсальная" можно только в течение 55 дней.

Как рассказал OBOZREVATEL пресс-секретарь банка Олег Серга, 60% – это цифра с учетом всех штрафных санкций, пени. "Любой клиент, который выполняет свои обязательства, столько платить не будет. Это при условии, если вы получили кредит и после 180-го дня просрочки начнет действовать такая ставка", – говорит представитель финучреждения.

На процентные ставки в "Привате" обратил внимание экономист Михаил Кухар, он написал на своей странице в Facebook: предложили новый стандартный договор по кредитным карточкам: 60% годовых в гривне и 36% за просрочку.

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"Я не знаю резонов банка касательно такого дикого изменения ставок, но предполагаю, что они, конечно же, могут мотивировать это "разгоном" инфляции в стране", – написал экономист. Правда, в самом банке утверждают, что никакого пересмотра ставок не было. Мол, такие же условия действовали и ранее.

К слову, услугами ПриватБанка пользуются 17,8 млн украинцев, они получили в банке более 46 млрд грн кредитов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: