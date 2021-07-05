Сколько можно заработать за день в Украине грузчику: назван самый выгодный вариант

В Украине из-за переездов и ремонтов летом увеличилось количество вакансий для грузчиков. Месячная зарплата может составлять до 15 тыс. грн, при этом выгоднее брать индивидуальные заказы: в таком случае можно будет зарабатывать до 900 грн в день (или до 20 тыс. грн в месяц при стандартом количестве рабочих дней в месяц).

"Работа грузчиком очень специфична. С одной стороны, не так много компаний и людей нуждаются в их услугах постоянно, поэтому это приводит к хаотичности заработка грузчика. Но спрос на подобные услуги держится на уровне круглый год, что не дает возможности говорить о сезонности работы", – рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

Больше грузчик может получить, если будет брать различные частные заказы или работать на разные компании “по вызову”, так сумма за день работы возрастает в разы, нежели за сумму зарплаты в день при найме в одной компании.

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Что же касается зарплат, которые сейчас предлагают в отрасли, то соискатели могут рассчитывать в среднем от 7000 до 15000 гривен. Но, при выполнении различных заказов заказчики готовы платить от 300 до 900 гривен в день, что может в сумме принести больший доход.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше количество вакансий для украинских заробитчан выросло на треть. К примеру, сборщикам ягод предлагают от 24 тыс. грн.