Украинские заробитчане получают на сборе ягод в Польше в два раза больше, чем дома: названы зарплаты

Польша остается главным конкурентом Украины по выращиванию ягод и основным претендентом на заробитчан. Самые больше зарплаты за сбор ягод в Украине озвучивают фермеры, которые выращивают голубику и малину. Они ожидают от 10-12 грн/кг собранной ягоды и платят от 400 до 600 грн, а в Польше предложат уже 800-1000 грн.

Об этом говорится в материале UBR.ua. Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник отмечает, что бизнес напрямую зависит от погодных условий.

"За сбор ягод в Польше в этом году платят от $800 до $1200/мес. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т.д. – это тоже влияет на итоговый заработок. Нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день. Удастся ли вам столько собрать? Тот же самый формат в Украине", – сказал эксперт.

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При этом высокая зарплата за сбор голубики и малины связана с тем, что ее выращивают на экспорт. В прошлый неурожайный 2020-й голубику продавали за $10 за килограмм. В 2021 году стоимость могут незначительно сбавить на фоне хороших прогнозов на урожай. На малину стоимость может быть в районе 40 грн за килограмм, как было и в минувшем году.

Ранее сообщалось, что закарпатские фермеры уже третью неделю собирают ягодный урожай и пытаются как можно выгоднее его реализовать. Они утверждают, что цена на клубнику в Украине не опустится меньше 30 грн.

По словам фермера Иосифа из Закарпатья, на данный момент собирают урожай итальянского сорта "Румба". Касательно цены, то сезон начался со 130 грн за килограмм. Сейчас же клубника стоит 35-40 грн. Но намного дешевле ягода в 2021 году уже не будет, отмечает фермер. Он советует хозяйкам не мешкать и начинать заниматься заготовками на зиму.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Чехии открыли тысячи вакансий для украинских заробитчан. Чаще всего заработок предлагают на несколько месяцев, а спросом пользуются электрики, сварщики и водители. Размер зарплаты доходит до 90 тыс. грн.