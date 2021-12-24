Сколько должна стоить настоящая красная икра: озвучены суммы

Качественная красная икра горбуши не может стоить дешевле 2000 грн за килограмм, то есть 160 грн за баночку весом 80 г. Слишком дешевая икра может оказаться подделкой.

Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказала председатель правления ассоциации "Потребительское доверие" Елена Куликова. "При покупке икры ориентируемся на цену, не гонимся за дешевизной", – подчеркнула она.

Как пояснила эксперт, красную икру условно можно разделить на два класса – из рыбы, выращенной искусственным путем (форель), и из дикой рыбы (горбуша или нерка). Разница в цене между самой дешевой и самой дорогой икрой может составлять порядка 1000 грн.

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Так, качественная икра форели обойдется в 1400 грн/кг, или в 112 грн за 80-граммовую баночку. Горбуши – в 2000 грн/кг (160 грн за баночку), а нерки – в 2500 грн/кг (200 грн за баночку).

"Если икра стоит в этих пределах, то, по большому счету, это нормально. Очень дешевую не стоит покупать", – заметила эксперт.

Она добавила, что важно обращать внимание и на срок годности икры, учитывая периоды нереста лососевых рыб.

"Нерест лососевых происходит с июля по сентябрь, и если на баночке стоит дата производства в пределах этого периода, мы понимаем, что икра свежая", – пояснила Куликова.

Она добавила, что икра, изготовленная из замороженного сырья, также может быть качественной. "Есть масса предприятий, которые вылавливают рыбу и тут же ее замораживают, а потом из нее делают икру", – сообщила эксперт.

Куликова также призвала избегать икры, в состав которой входит консервант уротропин.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине продают фальсификат красной икры по цене 35 грн за 100-граммовую баночку. Его изготавливают из дешевых искусственных заменителей.