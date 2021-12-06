Украинцам продают фальсификат икры: где нельзя покупать

В Украине продают фальсификат икры по ценам в десятки раз меньше настоящей продукции. При этом продавцы выдают свой товар за настоящий. О том, как правильно выбрать продукт, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине в соцсетях, на специализированных площадках продают "красную икру" по цене в 35-45 грн за баночку в 100-120 грамм. При этом такая же банка настоящей икры в супермаркетах стоит 278-300 грн. Чаще всего "дешевая" продукция не имеет никакого отношения к настоящей икре. Вместо рыбной продукции украинцам предлагают дешевый искусственный заменитель.

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Как говорит эксперт по качеству продуктов Максим Несмиянов, часто такой товар можно определить как фальсифицированный даже по упаковке. Иногда на ней нет украинского перевода, не указан импортер. Это свидетельствует о том, что речь идет либо о контрабанде, либо о фальсификате.

После покупки такой икры вернуть ее невозможно, даже если покупатель ее попробовал и понял, что это фальсифицированная продукция с ярким химическим запахом. "Мы сказали: икра ваша подделанная, как я могу вернуть свои деньги? После этого нас сбрасывают и блокируют", – рассказал эксперт.

Не покупать ту икру, которую отправляют по почте. По закону икру запрещено доставлять почтой. Она относится к скоропортящимся продуктам и хранить ее можно только в холодильниках. Согласно правил, если сроки хранения продукта меньше 10 дней, отправлять ее нельзя. Но сомнительные продавцы все равно соглашаются на такую отправку.

Не покупать дешевую икру. Банка белковой икры стоит около 28 грн. Поэтому сомнительным продавцам выгодно ее продавать даже за 45 грн, рассказывая, что это настоящая красная икра. Для этого часто используют банки, которые изготовили для настоящей икры в РФ. "Ежегодно одна и та же история – обманывают, обманывают и обманывают. И люди берут. На базарах продают настоящие банки из-под икры, сделанные под Российскую Федерацию. Черную продают по 200-250 гривен за баночку, красную до 200 гривен за баночку. Это белковая икра, которая стоит 28 гривен", – говорит Несмиянов.

Не покупать икру в сомнительных местах. В соцсетях, на специализированных площадках покупать икру не стоит. Специализированные магазины, крупные супермаркеты могут показать документы на продукцию, также они соблюдают правила хранения.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине абсолютное большинство икры, которая продается в интернете – фальсификат. В то же время у продукции в супермаркетах часто встречаются нарушения химического состава.