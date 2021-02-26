Сколько будет стоить доллар в марте: прогноз аналитика

На фоне резкого ухудшения настроений инвесторов на мировых рынках, в Украине в марте ожидается рост волатильности на валютном рынке с движением курса в диапазоне 27,8-28 грн/$. По данным НБУ, стоимость доллара на данный момент составляет 27,93 грн.

Об этом OBOZREVATEL сообщил руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин. "Обвал котировок на мировых фондовых рынках, рост доллара США и повышение доходности американский облигаций формируют негативный фон для гривни и инвестиционной активности. На фоне пессимизма на финансовых рынках нерезиденты могут сделать паузу в инвестициях", – сказал он.

Сообщается, что индекс Nasdaq обвалился на 3,5%, S&P500 на 2,5%, доходность 10-летних облигаций США выросла до 1,5%. В случае, если такая тенденция продолжится, может сформироваться сильное обратное движение, при котором инвесторы будут выводить инвестиции из развивающихся рынков, а это в свою очередь окажет давление на локальные валюты.

"К этому добавим сообщения Минфина о том, что госдолг Украины в январе увеличился почти на 500 млн долларов и составил 90,74 млрд долларов. Ранее председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что каждая седьмая гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание госдолга, и каждый украинец за обслуживание долга страны в 2020 году уплатил по 106 долларов", – отметил аналитик.

При этом украинский валютный рынок, по мере улучшения погоды, находится в ожидании активного заведения валюты со стороны аграриев. Сейчас аграрии – самые активные участники рынка и их предложение валюты формирует сильный сезонный тренд на укрепление гривни.

Отмечается, что рынок уже переварил негатив от паузы в сотрудничестве с МВФ и остается в условиях слабости импортеров. Ухудшение эпидемиологической ситуации в Украине и риски локальных локдаунов сдерживают деловую активность в стране. Так как рынок находится в относительном балансе, даже небольшие изменения настроений покупателей или продавцов могут вывести его из равновесия.

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