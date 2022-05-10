Скидка на страховые полисы "Зеленая карта" теперь отменена: что известно

Со вторника, 10 мая, в Украине перестала действовать скидка на страховые полисы "Зеленая карта". Речь идет о 50% скидке со сроком действия 15 дней и один месяц.

Соответствующее решение ранее приняли страховые компании Моторного транспортного страхового бюро Украины. Отметим, что в первые дни войны была утверждена обязательная скидка в 50% на краткосрочные полисы для выезда за рубеж.

Теперь же будут действовать старые полные тарифы. В то же время стоимость страховок с более продолжительным сроком остается неизменной.

То есть с сегодняшнего дня стоимость краткосрочного полиса "Зеленая карта" увеличится вдвое и возвращается к довоенному времени:

Видео дня

15 дней – 788 грн (со скидкой – 394 грн);

30 дней – 1255 грн (со скидкой – 627 грн).

"Зеленая карта" – обязательное страхование на машину для выезда за границу. Полис покрывает ответственность перед третьими лицами при возникновении страхового случая. Без нее пересечение границы невозможно. Если вы пересекли границу без нее и вас остановили или же произошло ДТП, то штраф составит примерно 1000 евро (33,4 тыс. грн).

Стоимость полиса зависит от типа транспортного средства, страны посещения и срока действия договора страхования. Но расценки у всех страховщиков одинаковые – стоимость полиса определяет МТСБУ.

При этом "Зеленая карта" в Украине стоит дешевле, чем в большинстве других стран Европы. Для стран ЕС она среднем на колеблется от 600 грн до 2,5 тыс. грн в месяц в зависимости от типа транспортного средства.

Как сообщал OBOZREVATEL, теперь любые страховые сертификаты "Зеленая карта", выданные российскими или белорусскими страховыми компаниями, считаются недействительными на территории Украины, а транспортные средства, при отсутствии соответствующего украинского полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, являются незастрахованными.