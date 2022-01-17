Школьникам раздадут по "1000 грн за вакцинацию": на что можно будет потратить

Государственной программой єПідтримка скоро смогут воспользоваться подростки с 14 лет. Тратить "1000 грн за вакцинацию" им позволят, в частности, на внешкольное образование – посещение курсов, "кружков" и, возможно, репетиторов. Позже программу хотят расширить и на детей с 12 лет. Пока что выплаты получают только украинцы старше 18 лет.

План по выдаче "ковидной тысяче" детям с 14 лет уже разработали в Министерстве образования, сообщила пресс-служба Офиса президента. "В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование", – говорится в сообщении.

Поручение расширить выплату "1000 грн за вакцинацию" на подростков Кабмину дал президент Владимир Зеленский. Изначально речь шла о создании отдельной программы на базе єПідтримки.

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Сейчас для получения средств совершеннолетние граждане должны открыть специальную карточку в банке. Как будет решаться этот вопрос с подростками, пока что не уточняется.

"Ковидная тысяча" на лекарства

У Зеленского также подтвердили, что "1000 грн за вакцинацию"разрешат тратить на лекарства. Сделать это смогут украинцы старше 60 лет. "В ближайшее время на заседании Кабинета министров будет принято решение о возможности использования средств по программе єПідтримка вакцинированными лицами старше 60 лет", – отметили в Офисе президента.

Эта функция еще находится в разработке. До ее внедрения тратить "ковидную тысячу" можно только на билеты (в кино, музеи, на концерты и т.д.), покупку книг, приобретение билетов (на поезда и самолеты в пределах Украины), а также на абонементы в спортзалы и фитнес-клубы.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы потратили уже больше 1,3 млрд грн в рамках президентской программы єПідтримка. То есть свою тысячу использовали 1,3 млн человек.

На "1000 грн за вакцинацию" чаще всего покупают книги, билеты в кино и ж/д билеты. При этом специальные карты в банках открыли 8,2 млн украинцев, а 7 млн человек подали заявки в Дії на получение средств.

Также сообщалось, что украинцам не нужно декларировать "1000 грн за вакцинацию" в качестве дохода. Однако открытый виртуальный счет, на который начисляется выплата, в декларации указывать нужно – в разделе 12.1. "Банковские и другие финансовые учреждения, в которых открыты счета субъекта декларирования или членов его семьи".