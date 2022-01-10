Платить "1000 грн за вакцинацию" начнут даже подросткам: с какого возраста выдадут деньги

Государственной программой єПідтримка смогут воспользоваться подростки. "1000 грн за вакцинацию" теперь планируют выдавать украинцам с 12 лет. Пока что выплаты получают только те, кто достиг 18-летия.

Соответствующее поручение дал Кабинету министров глава государства Владимир Зеленский, сообщили в Офисе президента. При этом указана, что программа для выплат подросткам будет отдельной:

"Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы єПідтримка для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19", – говорится в сообщении.

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Остальные условия останутся неизменными: деньги выдадут тем, кто получил 2 дозы вакцины от коронавируса и сформировал "зеленый" сертификат о вакцинации в приложении Дія. Сейчас для получения средств совершеннолетние граждане должны открыть специальную карточку в банке. Как будет решаться этот вопрос с подростками, пока что не уточняется.

Кроме того, Зеленский подтвердил, что "1000 грн за вакцинацию" разрешат тратить на лекарства. Сделать это смогут украинцы старше 60 лет.

Новая функция пока что находится в разработке. До ее внедрения тратить "ковидную тысячу" можно только на билеты (в кино, музеи, на концерты и т.д.), покупку книг, приобретение билетов (на поезда и самолеты в пределах Украины), а также на абонементы в спортзалы и фитнес-клубы.

По данным Кабмина, итоги работы программы єПідримка по состоянию на начало января таковы:

на счета украинцев перечислили 6 млрд грн, то есть выплату получили 6 млн человек;

помощь выплачивают 8 банков-партнеров (ПриватБанк, Ощадбанк, Monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, А-Банк, Альфа Банк, Izibank), должны присоединиться еще 15 финансовых учреждений;

чаще всего "1000 грн за вакцинацию" тратят на книги (35%).

Кроме того, с 10 января, у украинцев появилась возможность получить "1000 грн за вакцинацию" на физические пластиковые карты. Такую услугу уже запустили Альфа-Банк и Monobank.

Как оформить єПідтримку?

Открыть специальную карту в одном из банков-партнеров, для этого нужно стать клиентом банка;

обновить приложение Дія;

перейти в меню "Услуги" и выбрать єПідтримка;

подать заявку и ждать зачисления средств.

Важно помнить, что платежи по оплате товаров и услуг "тысячей гривен за вакцинацию" будут блокировать в случае нарушения условий программы єПідтримка. Например, если обнаружится, что бизнес манипулирует со специальными платежными кодами и продает украинцам товары и услуги не из разрешенного списка.

Как сообщал OBOZREVATEL, под конец первого этапа выплат клиенты украинских банков стали жаловаться на задержки с выплатой "1000 грн за вакцинацию". Первыми возмутились клиенты государственного ПриватБанка, а позже оказалось, что проблемы возникли и в Monobank'е.