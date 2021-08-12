Шкарлет пообещал платить по 4000 долларов преподавателям: реально ли это и кого хотят сделать "избранными"

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что зарплата в 4 000 долларов для преподавателей станет реальностью. Правда, не для всех, а для сотрудников президентского университета, о планах создания которого общество узнало относительно недавно.

Именно такой показатель зарплат для учителей анонсировали в команде президента Владимира Зеленского еще во время избирательной кампании. Тогда же эксперты поспешили оправдаться, что ошиблись в расчетах. Но вот украинцы такое обещание запомнили.

Не станет ли ошибкой новое обещание и почему одних педагогов увольняют, а другим анонсируют многократное повышение зарплат, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Как заявлял Шкарлет еще в июньских интервью, президент лично настаивает на том, чтобы преподаватели президентского университета зарабатывали в месяц 4 тысячи долларов или евро. Теперь же об окладах министр заявил более конкретно, но уточнил, они будут одинаковыми не у всех. Чтобы узнать детальнее о ситуации с зарплатами и подтвердить информацию о 4 000 долларов, OBOZREVATEL обратился к команде Шкарлета, но там в комментарии на эту тему категорически отказали.

Зарплаты другим украинским педагогам, как заявлял министр, тоже поднимут, но не так радикально. К примеру, в текущем году должны провести два повышения зарплат:

первое состоялось уже 1 января, тогда оклады выросли на 20%;

второе проведут в декабре, оно составит 9%.

Очевидно, с зарплатами президентского университета они не сравняются.

Как рассказал эксперт в сфере образования, экс-директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук, еще не так давно в государственных учебных заведениях зарплата профессора колебалась от 12 до 14 тыс грн. Это фиксированные должностные оклады. В частных университетах зарплата может быть выше. Есть более "бедные" и более "богатые" заведения. Но в некоторых преподаватели могут рассчитывать на оклады в 1-1,5 тысячи долларов. Конечно, это немало, но все равно меньше, чем анонсировал Шкарлет для президентского университета.

По мнению Шкарлета, да. Вот как он объяснил свою позицию в Телеграмм-канале: "Преподавать в новом университете будут не какие-то "только что рожденные" ученые, а наши украинские преподаватели, которые сегодня работают в разных университетах страны. Именно они будут иметь возможность на конкурсной основе стать частью профессионального коллектива инновационного научного проекта президента. И критиковать за намерения гарантировать им высокий уровень оплаты труда ­ – по крайней мере странно".

Но по словам Ликарчука, выводы о справедливости зарплат сделать пока сложно. Ведь нужно понять, как именно будет работать новое заведение:

"Если этот университет будет финансироваться не из государственного бюджета, а из других доходов, думаю, это ни у кого не вызовет вопросов. А если это средства бюджета, это другой вопрос. Конечно, можно принять постановление правительства, который обусловит особенности оплаты труда в этом университете. Но насколько это целесообразно делать и будет ли это объективно по отношению ко всему университетскому сообществу – здесь много вопросов".

Зарплату в 4 000 долларов украинским педагогам обещают не в первый раз. Еще во время предвыборной кампании весной 2019-го в команде Владимира Зеленского озвучивали, что столько смогут получать учителя в украинских школах. Потом, правда, сослались на ошибку в подсчетах и от обещания отказались.

Исходя из новой реформы образования, некоторые учителя не только останутся без повышения зарплат, а даже без работы. Дело в том, что до 2027-го в Украине планируют провести оптимизацию школ: на базе некоторых будут созданы лицеи, куда смогут поступать по конкурсу выпускники 9 классов, которые планируют получать высшее образование в вузах. Те, кто не хочет или кому не повезет с поступлением, смогут продолжить учебу в колледжах (в том числе в бывших ПТУ), где получат знания за последние классы и профессию.

Согласно законопроекту, в лицеях должно быть не менее двух классов на параллели. И в каждом из них должно быть не менее 25 учеников. Исключения сделаны только для школ в горных районах, там может быть только один класс. Если для городских учебных заведений это не проблема, то для сельских, районных и других небольших населенных пунктов – невыполнимое задание. Столько учеников в селах просто нет, потому классы не будут набирать. Из-за этого учителям останется меньшее количество рабочих часов, потому часть из них придется сократить.

Безусловно, создание новых инновационных учебных заведений с высоким уровнем кадров и зарплат, дело очень нужное. Ведь чтобы развивать экономику, внедрять высокие технологии, нужны специалисты соответствующего уровня. Но делать такие проекты необходимо не в ущерб остальным элементам системы образования в стране. Не только один университет в Украине нуждается в хороших преподавателях, а и каждое учебное заведение.

Если одних преподавателей завлекать высокими зарплатами, но не обращать внимания на школы, к ним придут неподготовленные абитуриенты. А если хороших преподавателей не будут привлекать и другие вузы, то специалистам президентского университета не будет с кем работать и где набирать команду. Образование – это единая система и чтобы получить результат, работать она должна комплексно на одном уровне.