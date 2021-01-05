В США обошли вето Трампа: Украина получит деньги на армию, а газопровод Путина могут добить

Россия не оставляет попытки обойти американские санкции и закончить строительство газопровода "Северный поток-2". На днях США утвердили оборонный бюджет на 2021-й, который среди прочего включает и новые ограничения против российского проекта. В РФ же рассчитывают, что достроить и запустить "трубу" смогут с помощью своих партнеров в Германии.

О том, приведут ли санкции к остановке газопровода и почему это важно для Украины, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что даст Украине новый оборонный бюджет

Оборонный бюджет США голосуется отдельно от основного, в нем предусматривают не только расходы на армию, но и санкции, ограничения для медийных платформ и т. д. В документе на 2021-й для Украины предусмотрели 250 млн долларов (более 7 млрд грн) на военную поддержку. Часть этой суммы могут направить на летальное оружие.

Куда более важная норма – введение санкций против "Северного потока-2". Их, как и анонсировали раньше, расширили на компании, которые будут предоставлять сертификаты и страховки уже готовому трубопроводу. А без этого начать работу "трубы" по европейским законам не получится.

Документ ветировал пока еще действующий президент США Дональд Трамп, но сенат это вето преодолел. Американскому лидеру не понравилось слишком мягкое отношение к международным сайтам. Он заявил, что такой документ – "подарок для Китая". Хотя при этом санкции против "Северного потока-2", как и военную помощь Украине, Трамп публично и неоднократно поддерживал.

Приведет ли это к концу "Северного потока-2"?

Cтарший научный сотрудник Atlantic Council Дайан Фрэнсис в своей статье на сайте организации утверждает: санкции США – губительны для "Северного потока-2". Мол, теперь добиться его завершения и введение в эксплуатацию будет практически невозможно.

Российский энергетический эксперт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Кутихин в комментарии OBOZREVATEL напомнил, что "Северный поток-2" уже остановлен. А принятые санкции можно сравнить с последними гвоздями в гроб проекта.

Сейчас трубопровод достраивает баржа "Фортуна", но делает это с такой скоростью (350 метро в день), что до завершения уйдет еще больше года. Достроив "трубу", появится еще одна проблема: как сертифицировать и страховать уже готовый проект.

И если в Atlantic Council уверены, что российский проект уже практически закрыт, среди украинских экспертов такое мнение разделяют далеко не все. К примеру, эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокопив говорит, что сейчас однозначно дать ответ, запустят ли газопровод, сложно.

"Я не могу профессионально сказать, что газопровод не будет достроен. Но не вижу гарантии, что он будет достроен. Кто будет сертифицировать газопровод? Очень много вариантов, но я не вижу однозначного ответа. Принятые санкции существенно усложняют запуск. Список запрещенных очень широкий, можно сказать, исключительный. Но точного ответ дать нельзя", – пояснил Прокопив.

Даже если найдут способ обойти все санкции, США могут расширить действующие запреты уже в отношении конкретных компаний, которые решатся помогать России. Противостояние между государствами продолжится.

Почему Германия решилась на союз с Россией и выступает против санкций США

Деньги на проект давали и немецкие компании, и Россия. И сейчас РФ вместе с Германией фактически объединились против США в попытках обойти американские санкции: меняют регистрацию барж, собираются открыть специальный климатический фонд. А на днях глава немецкого регулятора BSH Марле Мансфельд в комментарии "Интерфаксу" заявила, что достроить СП-2 разрешили российскому судну "Академик Черский". Мол, у него уже есть "зеленый свет" на работы с 5 декабря.

Санкции США отбили охоту работать с газопроводом у всех международных компаний. Раньше трубы прокладывала швейцарская Allseas, но ровно год назад, в декабре 2019-го, когда американцы ввели ограничения для трубоукладчиков, строительство остановилось.

Германия рассчитывает на статус европейского газа в Европе. Им выгодно, чтобы голубое топливо из России напрямую поступало к ним. США выступают против такого шага по двум причинам: это помешает им самостоятельно продавать сжиженный газ в Европу, газопровод сблизит Германию и Россию и создаст для Кремля еще один рычаг влияния на западных соседей.

Проект "Северного потока-2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Украина же после запуска "Северного потока-2" рискует потерять несколько процентов ВВП: РФ ежегодно платит миллиарды долларов за транзит своего газа. Кроме того, в "Нафтогазе" неоднократно отмечали, что именно наличие газопровода останавливает Россию от полномасштабной войны. Мол, если остановится транзит, они каждый день будут терять огромные суммы.

Кстати, такой аргумент "Нафтогаза" активно поддерживают и в США. В ситуации, когда приходится отстаивать национальные интересы, "верные друзья" Украины, такие как Германия, могут легко превратиться в конкурентов. Страны ЕС, как и любой другие государства, в первую очередь заинтересованы в собственном развитии. Этому же примеру стоит поучиться и Украине.