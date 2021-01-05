У США обійшли вето Трампа: Україна отримає гроші на армію, а газопровід Путіна можуть добити

Росія не полишає спроб обійти американські санкції й закінчити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Днями США затвердили оборонний бюджет на 2021-й, який серед іншого передбачає і нові обмеження проти російського проєкту. У РФ ж розраховують, що добудувати й запустити "трубу" зможуть за допомогою своїх партнерів у Німеччині.

Про те, чи призведуть санкції до зупинки газопроводу і чому це важливо для України, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що дасть Україні новий оборонний бюджет

Оборонний бюджет США голосується окремо від основного, у ньому передбачають витрати не тільки на армію, а й санкції, обмеження для медійних платформ і т. д. У документі на 2021-й для України передбачили 250 млн доларів (понад 7 млрд грн) на воєнну підтримку. Частину цієї суми можуть спрямувати на летальну зброю.

Куди важливіша норма – введення санкцій проти "Північного потоку-2". Їх, як і анонсували раніше, розширили на компанії, що надаватимуть сертифікати та страхівки вже готовому трубопроводу. А без цього почати роботу "труби" за європейськими законами не вийде.

Документ ветував поки що чинний президент США Дональд Трамп, але сенат це вето подолав. Американському лідерові не сподобалося занадто м'яке ставлення до міжнародних сайтів. Він заявив, що такий документ – "подарунок для Китаю". Хоча водночас санкції проти "Північного потоку-2", як і військову допомогу Україні, Трамп публічно й не раз підтримував.

Чи призведе це до кінця "Північного потоку-2"?

Старша наукова співробітниця Atlantic Council Даян Френсіс у своїй статті на сайті організації стверджує: санкції США – згубні для "Північного потоку-2". Мовляв, тепер домогтися його завершення і введення в експлуатацію буде майже неможливо.

Російський енергетичний експерт, партнер консалтингового агентства RusEnergy Михайло Кутіхін у коментарі OBOZREVATEL нагадав, що "Північний потік-2" уже зупинено. А ухвалені санкції можна порівняти з останніми цвяхами в труну проєкту.

Зараз трубопровід добудовує баржа "Фортуна", але робить це з такою швидкістю (350 метро на день), що на завершення піде ще більше ніж рік. Після добудування "труби" з'явиться ще одна проблема: як сертифікувати і страхувати вже готовий проєкт.

І якщо в Atlantic Council упевнені, що російський проєкт уже майже закрито, серед українських експертів таку думку поділяють далеко не всі. Наприклад, експерт з енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокопів каже, що зараз однозначно дати відповідь, чи запустять газопровід, складно.

"Я не можу професійно сказати, що газопровід не добудують. Але не бачу гарантії, що він буде добудований. Хто буде сертифікувати газопровід? Дуже багато варіантів, але я не бачу однозначної відповіді. Ухвалені санкції істотно ускладнюють запуск. Список заборонених дуже широкий, можна сказати, винятковий. Але точної відповіді дати не можна", – пояснив Прокопів.

Навіть якщо знайдуть спосіб обійти всі санкції, США можуть розширити чинні заборони вже щодо конкретних компаній, які зважаться допомагати Росії. Протистояння між державами триватиме.

Чому Німеччина зважилася на союз із Росією й виступає проти санкцій США

Гроші на проєкт давали і німецькі компанії, і Росія. І зараз РФ разом із Німеччиною фактично об'єдналися проти США в спробах обійти американські санкції: змінюють реєстрацію барж, збираються відкрити спеціальний кліматичний фонд. А днями глава німецького регулятора BSH Марлі Мансфельд у коментарі "Інтерфаксу" заявила, що добудувати ПП-2 дали змогу російському судну "Академік Черський". Мовляв, у нього вже є "зелене світло" на роботи з 5 грудня.

Санкції США відбили охоту працювати з газопроводом у всіх міжнародних компаній. Раніше труби прокладала швейцарська Allseas, але рівно рік тому, у грудні 2019-го, коли американці ввели обмеження для трубоукладачів, будівництво зупинилося.

Німеччина розраховує на статус європейського газу в Європі. Їм вигідно, щоб блакитне паливо з Росії безпосередньо надходило до них. США виступають проти такого кроку з двох причин: це завадить їм самостійно продавати скраплений газ в Європу, газопровід зблизить Німеччину й Росію і створить для Кремля ще один важіль впливу на західних сусідів.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили інфографіка OBOZREVATEL

Україна ж після запуску "Північного потоку-2" ризикує втратити кілька відсотків ВВП: РФ щорічно платить мільярди доларів за транзит свого газу. Крім того, у "Нафтогазі" не раз зазначали, що саме наявність газопроводу зупиняє Росію від повномасштабної війни. Мовляв, якщо зупиниться транзит, вони щодня втрачатимуть величезні суми.

До речі, такий аргумент "Нафтогазу" активно підтримують і в США. У ситуації, коли доводиться обстоювати національні інтереси, "вірні друзі" України, такі як Німеччина, можуть легко перетворитися на конкурентів. Країни ЄС, як і інші держави, насамперед зацікавлені у власному розвитку. Цього ж прикладу варто повчитися й Україні.