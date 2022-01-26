Самые дорогие ягоды в Украине подешевеют: сколько заплатим

В Украине в 2022 году ожидается снижение цен на самые популярные ягоды – малину и голубику. Стоимость первой будет на 25-30% ниже, нежели годом ранее, однако это все равно значительно дороже, чем в предыдущие годы.

"Экспорт малины будет расти, но объемы производства ягоды в этом году существенно не вырастут. Действительно, на фоне высоких цен закладываются новые плантации, но они не успеют достичь достаточной урожайности, поэтому существенное увеличение производства возможно уже в 2023 году", – цитирует президента УПОА (Украинская плодоовощная ассоциация) Тараса Баштанника пресс-служба ассоциации.

По словам специалиста, украинская замороженная малина уже вышла на рынок США и Канады. Кроме того, перспективен и японский рынок, но он очень сложен с точки зрения сертификации. "...поэтому речь о системном экспорте в эту страну – это вопрос 5 лет, не менее. А пробные поставки – поставки могут осуществляться уже и в следующем году", – говорит Баштанник.

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Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак прогнозирует, что из-за заметного оживления интереса производителей к малине, цены на нее будут снижаться.

"Экспорт замороженной малины, думаю, вырастет. Однако считать экспорт малины нужно не годами, а сезонами. Поэтому в количественном измерении в сезоне 2022/23 экспорт малины вырастет, а вот в стоимостном почти уверен, что упадет. То есть отрасль будет переживать ценовой шок – цены на малину будут падать быстрее, чем большинство на рынке думают", – сказал эксперт.

Голубика тоже будет дешеветь

Уже в ближайшие 2-3 года самая дорогая ягода в Украине будет снижаться в цене. По мнению Баштанника, средняя цена голубики в 2022-м может составлять всего 3 евро (96,6 грн по курсу на 26 января). Это немного дороже, чем в Польше – 2,5 евро (80,5 грн).

"Впрочем, как только цена в Украине снизится до польского уровня, будет смысл экспортировать ягоду в страны ЕС. Постепенное понижение котировок на внутреннем рынке связано с ростом предложения. А потребление не может расти такими же темпами, как производство", – говорит президента УПОА.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине выросли цены на практически на все группы продуктов. Более того, по словам экспертов, подорожание продолжиться и в дальнейшем. В частности, существенно подорожали овощи из так называемого "борщового" набора. К примеру, капуста белокачанная выросла в цене на 54%. В общем же, по словам экспертов, продукты подорожали вдвое.