С банковских карт украинцев ежедневно списывают сотни гривен: как вернут деньги

В Украине ежедневно мошенники списывают сотни гривен с банковских карт украинцев. С помощью специальных подписок, платежей без подтверждения, клиенты лишаются средств. При этом вернуть деньги можно только в том случае, если операция проходила без 3D-Secure.

Об этом говорится в материалеOBOZREVATEL. Это система дополнительного подтверждения операции с помощью пароля, который приходит в приложение или в СМС-сообщении.

"Важно, осуществлялись ли платежи с использованием дополнительного шага аутентификации 3D Secure. Речь идет о вводе одноразового пароля, отправляемого на финансовый номер плательщика при инициации транзакции. Если оплаты проходили с использованием этой технологии, оспорить их и получить возмещение практически невозможно", – пояснил финансовый аналитик, советник председателя правления одного из банков Василий Невмержицкий.

Замглавы межбанковской платежной ассоциации "ЕМА" Алеся Данильченко также уверена: если платеж проходил без подтверждения, деньги достаточно легко вернуть. Банк может оспорить операции через платежную систему.

"Если не вводился код, то эти операции могут быть оспорены. Банк обращается в платежную систему, говорит, что без подтверждения прошла операция. Все банки так делают. Это не то, что обязанность, это процедура. Легко оспаривается по правилам платежным систем", – добавила Данильченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники забирают деньги у инвесторов, заманивая их высокими заработками якобы на финансовых биржах. После злоумышленники забирают средства и закрывают компанию.