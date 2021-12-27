С "1000 грн за вакцинацию" возникли проблемы: клиенты завалили Monobank жалобами

Клиенты Monobank, который уже две недели выдает "1000 грн Зеленского за вакцинацию", столкнулись с трудностями при получении денег. Украинцы жалуются на долгое зачисление средств, непонятные правила кешбэка и проблемы с возвратом тысячи при отмене покупки.

Об этом пользователи рассказали на специализированном форуме "Минфин". На длинных выходных 25-27 декабря у банка начались задержки с начислением средств.

"В рекламе пишут, что у них 1000 грн єПідтримка будут зачислены на карту в течение 5 секунд. Подал заявку в Дії, но денег не получил. Позвонил в службу поддержки Монобанка, там создали заявку о проблеме [и сказали], что передадут специалисту, который в течение суток свяжется со мной. Но на следующий день так никто и не связался", – сетует один из пользователей.

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Его слова подтверждают в комментариях и другие пользователи: "Может, вначале они и выплачивали быстро, в виде рекламы, а сейчас уже двое суток прошло, деньги так и не начислили. И я не единственный, у моих знакомых такая же ситуация, которые подавали заявку в субботу".

В банке извиняются за трудности и обещают решить проблему. Правда, по словам клиентов, которые уже обращались по этому вопросу в службу поддержки, на решение понадобится еще несколько дней.

Также некоторые клиенты ожидали более высоких процентов по кешбэку при расчете картой єПідтримка. Дело в том, что кешбэк выше при расчете личными средствами и ниже при расчете кредитными. В случае с "1000 грн за вакцинацию" кешбэк будет "кредитным", если на основной карте "Моно" нулевой баланс.

"Почитал отзывы и понял, что не первый, кто попался на эту ловушку с кешбэком...По логике, при оплате с карты єПідтримка вы тратите личные средства, а не кредитные. Но потратив деньги видим, что кешбэк начислился по низким процентам... После долгого общения с оператором понимаю, что в правилах сказано: повышенный процент начисляется при балансе больше 0 именно на основной (которая обязательно черная кредитная) карте", – возмутился пользователь под ником Max159.

Представители банка также подтвердили, что кешбэк по карте єПідтримка начисляется, исходя из баланса по основной карте (черная, IRON или Platinum). А если там есть задолженность, то кешбэк будет начисляться по сниженной ставке, как при оплате в счет кредитных средств с основной карты.

Кроме того, одна из клиенток пожаловалась, что ей не вернули на карту средства за отмененный заказ. Оказалось, что пользовательница не выждала нужный срок.

"Заказала 2 билета в "Планета кино", пришлось сдать обратно. Со стороны кинотеатра пришло СМС, что билеты сданы, все успешно и банк перечислит обратно деньги (заказывала с карты єПідтримка). Но деньги так и не перевели. Звонила в поддержку кинотеатра и там ответили, что с их стороны все необходимое было сделано, а это банк не перечисляет обратно деньги", – рассказала Aliona0530.

В банке ответили, что нужно подождать. Ведь по правилам международной платежной системы возврат на карту происходит в течение 3-30 дней календарных дней.

К слову, ранее на задержки с начисление 1000 грн жаловались и клиенты государственного ПриватБанка. Им сообщили, что денег нужно ждать в течение 10 рабочих дней. Такой срок в финучреждении объяснили обработкой заявки и переводом денег из Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.