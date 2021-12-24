"Приват" и еще 2 госбанка начали выплачивать "1000 грн за вакцинацию": клиенты жалуются на задержки

Государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк начали выплачивать своим клиентам "тысячу Зеленского за вакцинацию". Случилось это на 6-й день после официального старта выплат – 19 декабря. А до этого, начиная с 13 декабря, деньги выдавались в тестовом режиме. Украинцы жалуются в сети, что им приходится слишком долго ждать денег – многие уже подали заявки, но выплаты так и не получили.

Как отметил министр министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в этих банках карту "єПідтримка" открыли 3,6 млн украинцев. А пресс-секретарь "Привата" Олег Серга уточнил, что к 24 декабря карту для получения выплаты получили уже 3 млн клиентов финучреждения.

"ПриватБанк начал выплаты государственной помощи "єПідтримка" своим клиентам, которые оформили в Приват24 специальную цифровую карту и подали заявку в Дії. На сегодняшний день клиенты банка оформили более 3 млн карточек "єПідтримка". Ее можно оформить за 15 секунд", – говорится в сообщении.

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Всего, по данным Федорова к 24 декабря 5 млн украинцев подали заявки, чтобы получить 1000 грн, 6 млн открыли специальные карты. Также 2,4 млн человек уже получили деньги. То есть выплатили 2,4 млрд грн, из которых потратили пока что лишь 270 млн грн.

"Люди, которые уже получили выплату от государства, потратили ее на книги, кино и билеты внутри страны. Это три самые популярные опции, которые выбирали", – добавил Федоров.

На специализированном форуме "Минфин" стали появляться жалобы клиентов на то, что "Приват" начисляет "1000 грн за вакцинацию" слишком долго. В частности, пользователю Fedor7777777 в службе поддержке банка сообщили, что нужно ждать 10 рабочих дней.

"Звонил оператору узнать, почему ПриватБанк не перечисляет 1000 грн от государства, и услышал ответ, что должен ждать 10 рабочих дней. Хотя в приложении указано "10 дней". То есть благодаря "скорости" ПриватБанка, к сожалению, не смогу воспользоваться преимуществами и, например, купить железнодорожные билеты на Новый год", – посетовал клиент.

ПриватБанк ответил ему, что задержка связана с ожидаем средств от государства: "Так получилось, что разные банки выплачивают средства выбранным ими способом. ПриватБанк выполняет условия мостановления и ждет финансирования со стороны государства".

Зачисление средств, по данным "Привата" требует именно 10 рабочих дней. Такой срок в финучреждении объясняют обработкой заявки и переводом денег из Минэкономики.

В свою очередь, Дія в Telegram представила список компаний-партнеров программы "єПідтримка", на товары и услуги которых украинцы могут потратить свою выплату. "Многие бизнесы поддержали проект, так что рассказываем, как с пользой потратить помощь от государства", – говорится в сообщении.

Кино

"Планета Кино" – если вы открыли карту "єПідтримка" в Mono, то за 1000 грн можете приобрести 4 сертификата на скидку, по 250 грн каждый. К каждому сертификату попкорн в подарок;

"Мультиплекс" предлагает владельцам карт ПриватБанка абонемент в кино. Абонемент за 1000 грн – это 11 сеансов на местах GOOD или же 7 визитов на места IMAX.

Книги

"Книголав" предлагает сертификат на 1000 грн, который автоматически позволяет выбрать на сайте книги на 1400 грн;

Vivat – при выборе любых книг на сумму от 1001 до 1200 грн сумма в корзине автоматически уменьшается до 1000 грн;

"Наш Формат" – при заказе от 750 грн получите 2 книги в подарок, от 1000 грн – 3 книги. Если сумма заказа до 1050 грн, издательство округляет ее до 1000 грн;

BIZLIT – с промокодом epidtrymka дарят еще 20% скидки. Тогда получите не 1000 грн на книги, а 1200 грн.

События

Сoncert.UA предлагает приобрести сертификат на 1000 грн. Скидки сертификат не дает, однако им можно воспользоваться в течение года;

Ticketsbox предлагает сертификаты номиналом 200, 500 и 1000 грн. С сертификатом можно приобрести со скидкой или оформить бесплатно билеты на эксклюзивные концерты и прочие события.

Спорт

Sport Life предлагает сертификат на 2000 грн за 1000 грн. Сертификатом можно оплатить любой абонемент в сети Sport Life;

hiitworks предлагает разные пакеты тренировок за 1000 грн — для начинающих, персональные и групповые. Также "єПідтримкою" можно оплатить любой абонемент.

Другие предложения

"Киевстар" и "Альфа-Банк" дарят 150 грн новым клиентам "Альфы" в случае открытия карты "єПідтримка". Нужно только скачать цифровой банк Sense SuperApp и открыть счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, получившие "тысячу за вакцинацию" украинцы начали ее продавать за наличку. При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен.