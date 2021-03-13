В Украине изменилась ситуация на рынке труда: кого и на какую зарплату ищут

В Украине на рынке труда востребованы "синие воротнички" – те, кто занимается физическим трудом или является сотрудником линейных специальностей, например, кассиры, охранники или курьеры.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель направления по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "Сейчас потребность рынка в представителях рабочих профессий высока. Мы проанализировали все актуальные предложения по работе для "синих воротничков" на сайте компании по всей Украине с начала 2021 года, и выделили среди них наиболее популярные", – рассказывает эксперт.

Среди них:

Охранник, 4500-15000 грн, более 1100 вакансий;

Швея, 6000-25000 грн, более 5100 вакансий;

Автослесарь, 8000-35000 грн, более 5500 вакансий;

Кладовщик, 5000-14000 грн, более 1700 вакансий;

Грузчик, 4000-13000 грн, более 8800 вакансий;

Официант, 5000-30000 грн, более 14700 вакансий;

Кассир, 6000-18000 грн, более 4200 вакансий;

Электрик, 6000-25000 грн, более 1600 вакансий;

Каменщик, 20000-35000 грн, более 500 вакансий;

Столяр, 8000-35000 грн, более 550 вакансий.

Если проанализировать географию предложений по работе для людей рабочих специальностей, то с начала года наибольшее количество вакансий в таких городах: Харьков, Киев, Одесса, Житомир, Днепр, Львов, Запорожье, Николаев, Луцк и Черновцы.

Согласно данным статистики, в Украине за последние три года зарплаты росли в среднем на 17% в год. При этом инфляция в прошлом году составила около 5%. Несмотря на номинальный рост заработных зарплат количество бедных украинцев увеличивается. Среди причин: высокий уровень безработицы, низкие заработные платы в бюджетной сфере.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине обещанное президентом повышение минимальной зарплаты до 6500 грн перенесли с 1 июля на 1 декабря 2021 года.