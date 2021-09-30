Рост цен ударил почти по каждому украинцу: что показал опрос

В Украине подавляющее большинство граждан прочувствовало на себе рост цен в 2021 году. В частности, об этом сообщили 94,6% опрошенных украинцев.

В то же время рост стоимости товаров в магазинах на себе не ощутили 3,5% респондентов. Еще 2% – затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией политической социологии Socis.

Одновременно с этим 64,3% опрошенных граждан заявили, что их финансовое положение ухудшилось. Лишь у 4% финансовая ситуация улучшилась, а у 29,3% – не произошло никаких изменений.

Согласно исследованию, 33,6% украинцев считают ответственным за экономическую ситуацию в стране президента Владимира Зеленского, 30,3% – Кабинет министров, а 18,4% – Верховную Раду. Опрошенные отмечают, что у властей достаточно рычагов для стабилизации ситуации.

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Напомним, в Украине цены на овощи в течение последней недели заметно подскочили. Больше всего выросла стоимость томатов – в полтора-два раза.

Например, на прошлой неделе полевые помидоры-сливки продавали по 10-15 гривен за килограмм. Сейчас почти везде на рынке продавцы просят за килограм по 20 гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость хлеба до конца 2021-го может вырасти от 5 до 25%. Есть 2 ключевые причины – рост цен на сырье и муку и подорожание энергоносителей. При этом в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя.

В то же время стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.