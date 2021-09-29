Цены на овощи в Украине подскочили: что подорожало больше всего

В Украине цены на овощи в течение последней недели заметно подскочили. Больше всего выросла стоимость томатов – в полтора-два раза.

Например, на прошлой неделе полевые помидоры-сливки продавали по 10-15 гривен за килограмм. Об этом сообщает Today.ua.

Сейчас почти везде на рынке продавцы просят за килограм по 20 гривен. В супермаркетах цены за неделю выросли с 17 до 28 гривен.

При этом за килограмм более дорогих томатов, например сорта "Микадо", хотят от 35 до 50 гривен. Еще неделю назад их можно было купить по 25-30 гривен.

Стоимость огурцов выросла до 20-25 гривен за килограмм. В то же время кабачки на рынке торгуются по 15-25 гривен. Магазинные ценники на них остановились на отметке в 22 гривни.

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Баклажаны на рынке продаются в ценовом диапазоне от 18 до 35 гривен – в зависимости от качества. В магазине за них хотят по 30 гривен.

Напомним, стоимость свеклы в Украине значительно снизилась, овощ продается по 10-20 грн/кг. Только на прошлой неделе свекла подешевела на закупке и на прилавках магазинов примерно на 2-3 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость хлеба до конца 2021-го может вырасти от 5 до 25%. Есть 2 ключевые причины – рост цен на сырье и муку и подорожание энергоносителей. При этом в Украине в текущем году собрали рекордный урожай пшеницы и ячменя.

В то же время стоимость сахара в Украине на 10-20% выше, чем в странах Европейского Союза. Главная причина – дефицит, возникший на рынке сахара в 2021-м по причине сокращения объемов производства на 34%.