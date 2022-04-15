Россияне испугались безработицы и не верят в перспективы

Больше трети россиян боится потерять свою работу. При этом 75% опрошенных не верят в перспективы развития своей карьеры.

Об этом следует из результатов опроса Skillbox, передает Forbes. 29% – беспокоятся, что их профессия перестанет быть востребованной на рынке труда

64% россиян испытывают тревогу, связанную с работой, показал опрос образовательной платформы Skillbox, проведенный с 7 марта по 7 апреля 2022 года. В нем приняли участие 64 501 человек преимущественно в возрасте 18–41 лет из российских городов-миллионников. Две трети опрошенных на момент проведения исследования работали в найме, около 20% находились в поиске работы.

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Как показал опрос, большая часть россиян (66,9%) беспокоятся из-за неопределенности в развитии карьеры на текущем месте работы, 38% боятся потерять работу, а около 29% – ожидают, что их профессия перестанет быть востребованной.

Из-за войны России против Украины ситуация в стране-агрессоре ухудшается с каждым днем. В России уже летом исчерпаются товарные запасы, и большинство россиян ощутят на себе последствия введенных санкций. При этом многие ограничения будут влиять на РФ в течение многих лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России дефолт может наступить уже 4 мая. РФ не выплатила валютный долг с конечным сроком погашения 4 апреля, ей дали 30 дней для того, чтобы оплатить долги. После она будет объявлена страной в состоянии дефолта.