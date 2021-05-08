Россия запретила продавать гречку в Украину: что будет с ценами

Россия временно прекратит экспорт гречки в Украину и остальные страны, поскольку ее правительство внесло этот товар в перечень жизненно необходимых для внутреннего рынка. По последней информации, запрет на экспорт будет действовать до 31 августа 2021 года.

Станет ли меньше гречки на полках украинских магазинов и взлетит ли цена – узнавал OBOZREVATEL.

Гречка – традиционный продукт для постсоветского пространства. Нигде в мире ее больше не потребляют в таких огромных количествах. Украинская ССР была главным поставщиком гречки в распавшейся империи. Независимая Украина также много лет является одним из самых больших мировых производителей этой культуры.

По данным Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), в 2019 году мы заняли третью позицию среди стран мира по объему производства гречки. Но большинство этой крупы сейчас идет на внутренний рынок, иностранные партнеры в ней не заинтересованы.

"В Европе нет культуры потреблении гречки. Гречка – не экспортно-ориентированный товар, а товар для внутреннего потребления, – говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран. – А если гречка не экспортно-ориентирована, значит, большие международные компании не вкладывают в нее деньги, не делают форвардные контракты. Она экономически невыгодна для выращивания".

Из-за этого украинские аграрии в последние годы предпочитают заниматься выращиванием более рентабельных и ориентированных на экспорт культур (пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.д.). Поскольку спрос внутри страны есть, а гречки мы выращиваем все меньше, нам приходится ее еще и импортировать.

"За 20 лет объемы производства гречки сократились в 4,6 раза до 104 тыс. тонн в 2020 году. – рассказывает аналитик УКАБ Светлана Литвин. – Если рассматривать структуру поставки гречки в 2020 году, то около 75% потребности обеспечивается собственным производством, а 25% – за счет импортных поставок, половина которых приходится на Российскую Федерацию".

Кроме России немало гречки импортируют из Казахстана и Китая.

После запрета на экспорт российской гречки этой крупы в Украине действительно станет немного меньше. Но не стоит бежать и сметать ее с прилавков, чтобы не создавать искусственный ажиотаж, предостерегает Михаил Непран:

"С экономической точки зрения причин для паники нету. Сейчас гречка в Украине есть. К тому же, можно с уверенностью сказать, что гречка в Украине будет и дальше. Если будет спрос – будут и поставки. Потому хочу призвать потребителей не паниковать, не раскачивать ситуацию, не бежать покупать гречку про запас. В любом случае мы будем с гречкой. Не будет российской, будет казахская или китайская".

Некое увеличение стоимости гречки на фоне ажиотажа возможно, но в небольшом диапазоне. Дело в том, что запрет на экспорт приходится на летние месяцы, когда спрос на крупы в Украине традиционно падает. Такой же тенденции ждут и в этом году. А с падением спроса цены расти не могут.

"В летние месяцы традиционно падает потребление круп за счет поступления большого количества овощей в рацион украинцев. Поэтому можно предположить, что рост цены на гречку на полках украинских супермаркетов будет минимальным, на уровне 3-5%", – утверждает Литвин.

Но по словам Непрана, на стоимость гречки в ближайшее время будет влиять не только запрет российского экспорта, но и в целом ситуация на аграрном рынке Украины. Если стоимость агропродукции продолжит расти, цены на гречку также будут соответствовать.

В Украине в последние годы спрос на гречку начал падать. Ранее она была популярна из-за дешевизны. Но после того, как цена на нее резко выросла, многие украинцы перешли на более дешевые крупы. Кроме того, стоит помнить, что большинство наших потребностей покрывает отечественная гречка. Потому дефицита гречки и резкого ее подорожания из-за прекращения экспорта из России никто не ждет.