Россия уничтожила или повредила уже около 7 тысяч жилых домов в Украине

Из-за войны в Украине уже уничтожены или повреждены около 6 800 жилых домов. На восстановление же только базовой инфраструктуры понадобятся десятки миллиардов долларов. Восстановление же городов и агломераций будет стоить намного больше.

Об этом у себя в Facebook сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. При этом он подчеркнул: объемы разрушений – катастрофические. К примеру:

в Харькове разрушено более тысячи объектов жилого фонда;

в Чернигове и Мариуполе уничтожено множество домов.

"По предварительным данным, Россия уничтожила 6 800 жилых домов в Украине. И эта цифра, к сожалению, растет каждый час", – написал министр.

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Оценивая же размер суммы, необходимой для восстановления украинских городов, он подчеркнул: речь идет об огромных деньгах. "Для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период. Восстановление же городов и агломераций будет предусматривать суммы, которые мы должны измерять в сотнях миллиардов", – рассказал Чернышов.

В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков ранее сообщил, что после окончания боевых действий проекты новых домов в Украине будут выполняться по новым требованиям. Предполагается, что они будут оснащаться бомбоубежищами, т.н. "комнатами безопасности" и укрепленным паркингом – по примеру домов в Израиле.

"Будем иметь возможность переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов. Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (вроде того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки из-за боевых действий в Украине могут составить около $500 млрд. По другой оценке – от трети до половины ВВП Украины (по состоянию на 2021 год – до $100 млрд). Официальный Киев будет добиваться выплаты репараций Россией, чтобы покрыть все эти потери.

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