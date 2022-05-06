В Черниговке Запорожской области российские оккупанты заставляют владельцев сельхоземли заполнить документы и указать, какая земля находится в их владении и сколько га они арендуют. Без такого документа они не разрешат обрабатывать землю.

Как в своем Telegram-канале сообщает Запорожская областная военная администрация, если украинцы откажутся заполнять бумагу, "коменданты" собираются забрать их участки. "В Черниговке оккупанты хотят отобрать у людей землю. Заставляют до 8 мая заполнить форму, в которой указано, сколько земли имеет собственник, сколько – в аренде. Только после этого будет выдана лицензия на обработку земли. В противном случае комендант отберет всю не указанную землю в бумагах оккупантах", – говорится в сообщении.

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Кроме того, российские захватчики проводят фильтрационные мероприятия, разворовывают продукцию аграрных предприятий. "Но при этом захватчики имитируют гуманитарную деятельность с показательной раздачей продуктовых наборов и медикаментов местным", – говорится в публикации.

В Михайловке россияне вводят свою временную налоговую систему для предпринимателей. Те, кто хотят и дальше работать в общине, должны пройти новую регистрацию по правилам захватчиков. Также россияне уверяют, что сняли военный налог, а все новые налоги будут платить предприниматели только в общину.

"В Энергодаре на ТЭС закончился уголь, а организовать его регулярные поставки нет возможности из-за оккупации города, постоянных боевых действий и разрушенных объектов инфраструктуры", – добавляют в администрации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска разграбляют временно захваченные города Украины. Из Мелитополя в Чечню вывезли сельхозтехнику, однако владельцам оборудования удалось дистанционно его заблокировать.