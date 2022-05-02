Российские оккупанты украли в Украине сельхозтехнику и отправили ее в Чечню: владельцы дистанционно заблокировали оборудование

Российские оккупационные войска разграбляют временно захваченные города Украины. Из Мелитополя в Чечню вывезли сельхозтехнику, однако владельцам оборудования удалось дистанционно его заблокировать.

Об этом сообщает CNN. "За последние несколько недель стало поступать все больше сообщений о том, что российские войска крадут сельскохозяйственное оборудование, зерно и даже строительные материалы, помимо массовых грабежей жилых домов. Но изъятие ценной сельскохозяйственной техники из дилерского центра John Deere в Мелитополе говорит о все более организованной операции, в рамках которой даже используется российский военный транспорт", – отмечает издание.

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Из Мелитополя вывезли 27 единиц дорогостоящий техники. Техника оснащена GPS, поэтому удалось выяснить, что ее доставили в Чечню. "Когда оккупанты пригнали украденные комбайны в Чечню, они поняли, что не могут их даже включить, потому что комбайны заблокированы дистанционно", – сказали собеседники издания в Мелитополе.

Также из оккупированной части Украины воруют зерно: "воруют, везут в Крым и все". К примеру, на прошлой неделе мэр Мелитополя опубликовал видео, на котором колонна грузовиков выезжает из Мелитополя якобы с зерном.

"У нас есть явные доказательства того, что они выгружали зерно с мелитопольского городского элеватора. Они ограбили элеватор вместе с частными хозяйствами", – отмечают местные власти.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российские оккупанты заставляют фермеров Запорожской области продавать зерно по вдвое заниженным ценам. В некоторых случаях они его просто воруют.