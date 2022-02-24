Резников уточнил, на сколько увеличатся выплаты военным

После того, как в Верховной Раде проголосовали за изменения в госбюджет, на зарплаты украинским военным будет выделено дополнительно 12,2 миллиардов гривен. Минимальные выплаты для рекрутов будут увеличены до 13 тысяч грн, а для командиров бригад – до 33 тысяч.

Об этом в Facebook сообщил глава Минобороны Алексей Резников. Он уточнил, что повышенные зарплаты начнут выплачивать уже с марта.

Резников уточнил, что дополнительно 16 млрд грн выделены на повышение обороноспособности и безопасности страны, еще 587 млн направят Главному управлению разведки.

На зарплаты военным пойдут 12,2 млрд грн. Так, рекрут будет получать 13 000 грн вместо 10 000, командир роты – 20 500 вместо 15 800, командир бригады 33 000 вместо 25 400.

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Также 2,6 млрд направят на приобретение 70 тысяч комплектов шлемов и бронежилетов, чтобы восполнить неприкосновенные запасы.

На эффективное и быстрое разворачивание Сил территориальной обороны предусмотрено 1,2 млрд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в госбюджет Украины на 2022 год экстренно внесли изменения в связи с признанием РФ "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР" и введением российских войск на оккупированные территории Украины.

На оборону нашей страны направят 23 млрд грн. В целом же расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд грн. Непосредственно на закупки для армии выделено 9 млрд грн.