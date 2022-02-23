Депутаты изменили Госбюджет Украины на 2022 год и увеличили финансирование армии

В государственный бюджет Украины на 2022 года экстренно вносят изменения в связи с признанием РФ "независимости" т.н. "ЛНР" и "ДНР" и введением российских войск на оккупированные территории Украины. На оборону нашей страны направят 23 млрд грн. В целом же расходы и доходы госбюджета увеличиваются на 26,5 млрд грн. Непосредственно на закупки для армии выделено 9 млрд грн.

Увеличение финансирования предусмотрено законопроектом № 7012-д. Ставший для него основой законопроект № 7012 был зарегистрирован в Верховной Раде еще 3 февраля, однако спешно дорабатывался уже в день голосования, 23 февраля. "За" принятие документа за основу и в целом проголосовали 345 депутатов из всех фракций. Документ должен неотложно подписать глава ВР Руслан Стефанчук.

Законопроект предусматривает дополнительное финансирование нескольких ведомств и учреждений. В частности, финансирование увеличат так:

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Министерство обороны – плюс 16 млрд грн;

МВД (пограничники и нацгвардейцы) – 6 млрд грн;

Главное управление разведки (ГУР) – 600 млн грн.

При этом финансирование программы "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" увеличено на 9,1 млрд грн – до 37,5 млрд грн. Сумму увеличения должно покрыть перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года (также в размере 9,1 млрд грн). "По подсчетам экспертов, 9 млрд грн позволят, например, восстановить более 1800 единиц техники", – говорится в пояснительной записке к документу.

Еще 3,1 млрд грн выделяется на обслуживание государственного долга. Кроме того, деньги направят на:

Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей – 200 млн грн (100 млн каждой).

обеспечение водой в Донецкой области (КП "Вода Донбасса") – 200 млн грн.

Предполагается, что средства будут получены за счет перевыполнения доходной части бюджета за первые 2 месяца 2022 года (увеличение доходов от НДС на ввезенные в Украину товары). Также учтено получение Украиной гранта от Евросоюза – 90 млн евро. Ранее обсуждалось финансирование за счет изменения ренты на газ, однако в итоге этот вариант не поддержали.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 23 февраля в Украине утвердили режим "бюджета военного времени". Кабмин получил временное право – на 3 месяца – перераспределять средства из любых статей государственного бюджета на национальную безопасность и оборону.