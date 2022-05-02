Регистрация переселенцев в Дії перестала работать – это временно

Внутреннее перемещенные лица (ВПЛ) временно не могут официально зарегистрировать свой статус и подать заявку на денежную помощь в приложении Дія. Эта функция находится в режиме обновления.

Когда именно закончатся технические работы, в пресс-службе Дії не сообщают. "Наша команда работает над тем, чтобы внести технические изменения в услугу для внутриперемещенных лиц. Это необходимо, чтобы все соответствовало обновленному постановлению Кабинета министров Украины", – объяснили в Дії.

Тем, кто уже подал заявление в Дії, не придется подавать его повторно. После обновления системы такие переселенцы получат справку о статусе ВПЛ и выплату на карту єПідтримка.

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Речь идет о предоставлении помощи в размере 2000 грн в месяц на каждого взрослого переселенца и 3000 грн – на ребенка. При этом Кабмин внес изменения в условия выплаты помощи:

за март и апрель деньги получат все внутренне перемещенные лица;

начиная с мая помощь будут получать только только те, кто уехал из регионов с активными боевыми действиями или районов, находящихся в оккупации, а также тех, чье жилье сильно повредили или разрушили российские войска.

Как ВПЛ получить услуги в приложении Дія – инструкция

1. Зайдите в Дію и нажмите "Услуги" – "Получить статус ВПЛ".

2. Укажите текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Включить геолокоцию нужно требуется только один раз.

3. Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дію или его можно добавить его вручную. Если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

4. Выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь.

5. Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

ВПЛ – это статус, который могут оформить люди, вынужденные покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения России. Статус ВПЛ могут получить пользователи в "Дії" как для себя, так и для своих детей. Полученную на карту єПідтримка денежную помощь они могут тратить на любые нужды, в том числе обналичивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у украинцев начали возникать проблемы с получением статуса ВПЛ через Дію. На главные вопросы о работе системы ответили в профильном комитете Верховной Рады.