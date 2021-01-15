Разумков рассказал, как нардепы жалуются на штрафы в Раде, и пообещал новые

Виктория Довгань Личные финансы 12:37, 15.01.2021

Народные депутаты Украины болезненно реагируют на штрафы. Поэтому именно введение новых денежных наказаний станет лучшим способом борьбы с кнопкодавством.

Об этом в интервью "Фокусу" заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Вместе с тем, он отметил, что в парламенте нынешнего созыва неперсональное голосование стало почти исключением.

"Но нужно сделать так, чтобы такого не было вообще. Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", – анонсировал спикер.

"Как оказалось, на депутатов это действует. Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату. Было много тех, о ком вы даже не подумали бы. Среди них есть состоятельные депутаты", – добавил Разумков.

В то же время глава Верховной Рады считает, что парламентарий и вовсе должен терять мандат, если был замечен за кнопокдавством. Он рассказал, что уже даже было обращение в Конституционный суд с законопроектом, который бы это предусматривал. Однако там заявили, что подобный документ будет нарушать Конституцию.

"Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", – пообещал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Разумков выразил недовольство уровнем зарплат в Верховной Раде. По его мнению, именно это порождает

    проблему коррупционных доплат "в конвертах".

  • Спикер подчеркнул, что 38-42 тыс. грн – это мало, но в условиях, когда медики вообще получают по несколько тысяч, требовать повышения сейчас будет несправедливо.

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