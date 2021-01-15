Разумков розповів, як нардепи скаржаться на штрафи в Раді, й пообіцяв нові

Народні депутати України болісно реагують на штрафи. Тому саме введення нових грошових покарань стане найкращим способом боротьби з кнопкодавством.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Водночас він зазначив, що в парламенті нинішнього скликання неперсональне голосування стало майже винятком.

"Але потрібно зробити так, щоб такого не було взагалі. Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування та введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати введення штрафів", – анонсував спікер.

"Як виявилося, на депутатів це діє. Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату. Було багато тих, про кого ви навіть не подумали б. Серед них є заможні депутати", – додав Разумков.

Втім голова Верховної Ради вважає, що парламентарій взагалі повинен втрачати мандат, якщо був помічений за кнопокдавством. Він розповів, що вже навіть було звернення в Конституційний суд із законопроєктом, який би це передбачав. Однак там заявили, що подібний документ порушуватиме Конституцію.

"Думаю, будемо напрацьовувати можливість подачі цього питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", – пообіцяв Разумков.

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